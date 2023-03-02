股市回勇｜收復10天線 內地PMI超預期 恒指大彈

內地2月製造業採購經理指數(PMI)見11年高兼勝預期，加上人民幣轉強撲7算，港股在內地股市升逾0.6%帶動下，恒生指數3月首個交易日顯著反彈，高開64點後愈升愈有，一度高見20,674點，上下波幅825點，收報20,619點，漲833點或4.2%，升穿10天線(20,425點)及250天線(19,949點)，兼結束6連跌。
國企股指數報6,914點，揚332點或5.1%，恒生科技指數收報4,185點，升260點或6.6%，跑贏大市。主板成交約1,539億元見約1個月高；北水錄淨流入33.94億元，惟沽空額急升26%，至244.9億元，沽空率15.92%，騰訊控股(700)為沽空對象，涉26.3億元，沽空率逾一成，但亦為北水掃貨主力，共涉13.3億元。
ATMJ齊飆升，阿里巴巴(9988)收91.9元，增6.2%或5.4元，成交69.4億元，騰訊收報368.8元，升7.3%或25.2元，成交128.6億元，美團(3690)收142.8元，漲4.9%或6.7元，成交49.5億元；京東集團(9618)揚5.5%或9.6元，報183.3元，成交18.5億元，合共推高大市301點，佔升市逾36%，成交共266億元。
龍湖集團(960)飆9.6%或2.15元，收報24.55元，為最大升幅藍籌，其次為碧桂園服務(6098)升近9%，報15.84元。僅恒安國際(1044)逆市跌0.2%，報36.05元。
國家統計局指，內地2月PMI為52.6%，按年增2.5個百分點，連續兩個月處盛衰線以上，該局服務業調查中心高級統計師趙慶河指，穩經濟政策措施效應進一步顯現，疊加新冠疫情影響消退等有利因素，「企業復工復產、復商復市加快，經濟景氣持續回升」。
人民幣再撲7算 短期受息差影響
在岸人民幣兌一美元曾報6.9334，至晚上8時報6.8639，升1%，離岸人民幣曾報6.9615，其後報6.8704，揚1.2%。華僑永亨銀行指，2月PMI超預期，為經濟復甦提供更有利證據，助人民幣收復近期跌幅，但短期仍受中美息差拉闊、外貿數據減弱，以及地緣政治不確定性等因素影響，短期支持位為6.9，阻力位為7算。