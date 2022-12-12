股市展望｜凱基亞洲溫傑料恒指明年最樂觀見23300點

凱基亞洲今天發布2023年市場展望，而回顧今年，面對俄烏危機、美國聯儲局急速加息，以及新冠肺炎疫情持續反覆，各類資產價格普偏受壓。在市場情緒低落之際，近日港美股市受惠市場憧憬美國放慢加息，配合內地優化防疫措施而顯著上揚。凱基亞洲國際財富管理主管戴耀權指，近期投資市場氣氛好轉，但面對全球經濟減速，央行又繼續收緊貨幣政策，估計明年資產市場仍存暗湧，投資部署不宜過於進取。分散布局，構建攻守兼備的組合，是財富管理的重中之重。

建議 GAIn 的投資策略

凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，隨著經濟放緩，企業盈利展望有被下調的風險。假如美國一如預期出現經濟衰退，明年美股企業獲利或回落約8%至10%。展望明年第二季或為重要時間，經濟及政策的能見度有機會明顯好轉。現時只宜以股債多元平衡配置，穩健應對當前市況波動。明年是危與機並存的一年，提出GAIn的投資策略。當中G代表Global Defensive，環球防守性股票；A是亞洲，指分散部署亞洲股債；最後In則是Investment Grade bond，投資級別債券。透過靈活部署，有望做到任憑風浪起，都穩坐釣魚船。

他又指，內地社會復常及政策放寬成股市驅動力，認為中港股市在明年催化劑主要有三個，分別是疫情封控減少、中央繼續推出刺激經濟措施，以及聯儲局加息有望見頂。在基本情境，明年恒生指數目標價為21,100點，約10.3倍市盈率；樂觀情境為23,300點，約11.2倍市盈率。

推介 9 股票 籲潤啤 友邦 京東

至於四大投資主題包括：1.社會復常，刺激內需；2.政策鬆綁，估值修復；3.能源安全，至關重要；4.經濟衰退，穩中求勝。並建議9大焦點股，包括華潤啤酒(291)、中國中免(1880)、京東集團(9618)、友邦保險(1299)、太古(019)、東方電氣(1072)、中廣核電力(1816)、中銀香港(2388)及中國電信(728)。

另外，該行預期美國或於明年第二季踏入溫和衰退，衰退期將為一至兩季。內地方面，展望今明兩年內地經濟增長或為3.1%及5%，通脹分別為2%及3%。當中，房地產的復元過程及防疫措施的放寬速度，都對明年內地經濟復甦影響甚大。