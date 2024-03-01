股市月結｜恒指月彈6.6% 逾年最強 大摩：走資壓力基本完結

中港股昨在2月最後一個交易日各自走，埋單全月恒生指數反彈6.6%，上證綜合指數期內亦走高8.1%，兩者均為去年1月以後表現最好的一個月。兩地股市氣氛稍回穩之際，外資審慎態度亦稍放鬆，外電昨引述摩根士丹利報告指，中國在岸與離岸股市沉重的資金外流壓力，應該基本告一段落。



A股外資持倉比例 跌至14年最低

外電引述大摩中國市場策略分析師王瀅(Laura Wang)等分析員的一份報告指，離岸中國股市資金外流或出於持倉重新平衡(rebalancing)，部分新興市場及日本除外亞洲市場長線基金則明顯有意減持(underweight)中國股市的跡象。目前，A股的外資持倉比例，更已跌至2009年8月至9日的逾14年低水平，而今年至今中國股市資金流出規模再錄約36億美元(約281億港元)，沽壓主要來自歐洲基金。