股市月結｜恒指月彈6.6% 逾年最強 大摩：走資壓力基本完結

中港股昨在2月最後一個交易日各自走，埋單全月恒生指數反彈6.6%，上證綜合指數期內亦走高8.1%，兩者均為去年1月以後表現最好的一個月。兩地股市氣氛稍回穩之際，外資審慎態度亦稍放鬆，外電昨引述摩根士丹利報告指，中國在岸與離岸股市沉重的資金外流壓力，應該基本告一段落。
A股外資持倉比例 跌至14年最低
外電引述大摩中國市場策略分析師王瀅(Laura Wang)等分析員的一份報告指，離岸中國股市資金外流或出於持倉重新平衡(rebalancing)，部分新興市場及日本除外亞洲市場長線基金則明顯有意減持(underweight)中國股市的跡象。目前，A股的外資持倉比例，更已跌至2009年8月至9日的逾14年低水平，而今年至今中國股市資金流出規模再錄約36億美元(約281億港元)，沽壓主要來自歐洲基金。
該行相信，1月底以來內地出台的市場穩定措施對市場情緒和資金流向產生積極影響，中資股資金外流壓力應該基本告一段落，惟由於宏觀經濟持續不明朗，以及美債孳息觸頂的滯後效應，短期內資金不會大舉回流。大摩又關注，內地政策加碼情況、對私營部門的支持、結構性改革、宏觀經濟改善及通脹跡象，指相關因素可作為提早復甦的催化劑。
科指累飆14% 理想汽車稱冠藍籌
大市方面，恒指昨在266點波幅反覆，一度走高159點，惟收市倒跌25點或0.2%，報16,511點，全月則升1,026點，以升幅6.6%計，為2000年後24年來表現最強的2月；恒生科技指數則報3,431點，漲4點或0.1%，全月飆14.2%，為去年7月後逾半年最強。上月表現最好的藍籌為理想汽車(2015)，全月狂飆67.3%；信義光能(968)亦累計走高近33%。藥明系逆市繼續下挫，藥明生物(2269)再跌7.1%，連跌4個月，累失60.8%；藥明康德(2359)月跌9.8%，4個月累瀉48.2%。
滬指上月飆8% 深成指3年半最強
A股方面，上證指數昨以全日高位收市，報3,015點，升57點或1.9%，全月大升8.1%；深圳成分指數報9,330點，昨漲283點或3.1%，全月累飆13.6%十分亮麗，為2020年7月後約3年半以來表現最好的月份。