股東大會｜李澤鉅：希望交椅洲人工島項目「回到本」

被問及對政府交椅洲人工島(圖)計劃的看法時，李澤鉅指希望政府能夠「計到數」。(資料圖片)

長江實業集團(1113)舉行股東會，主席李澤鉅被問及對政府交椅洲人工島計劃的看法時，指希望政府能夠「計到數」，亦希望正如政府所料，樓價與地價會上升至政府現時預計的成本價，希望「回到本」。

至於集團的投地政策，他指無論在投地或進行如英國的收購等，一向嚴守「財務紀律」(financial discipline)，只要項目屬優質資產、回報合理的話，就會研究，重申對任何投資並不會抱有「志在必得」的心態，「我們唔識追價」。至於下長江集團中心二期的預租情況，他指正與客戶洽談租金中，不會把底數公開，「總之出租至差不多時再向大家說明」，並指優質海景寫字樓供應已不多。

看好英國 Civitas Social 穩健收入及可靠回報

另外，對於長實向英國Civitas Social Housing PLC提出全面收購，李澤鉅指主要看好項目具備穩健收入及可靠回報的特質，並透露Civitas Social Housing PLC房地產投資信託基金首次公開招股以來，長實的聯屬公司Civitas Investment Management一直擔任其投資及資產管理顧問，指集團很熟悉公司運作，所以可以很快行動去促成收購。