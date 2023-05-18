股東大會｜長和料國際貿易下半年改善 港貨量有望回升

長江和記實業(001)今日舉行股東會，被問及恢復通關後的業務情況時，集團指 港口方面，香港會持續面臨全球經濟衰退、鄰近港口競爭及加息的嚴峻挑戰，預計國際貿易於今年下半年逐步改善，香港貨量亦希望會回升。管理層現時著重改善運營效率和成本管理，以提升貨櫃碼頭競爭力。

港人外出漫遊用量已超疫情前

至於電訊方面，集團指和記電訊3香港在復活節長假期錄得港人外出漫遊平均用量和收入已超過2019 年疫情前同期水平，個別日子增幅更超過一成。

另外，長和指屈臣氏計劃今年在內地增設超過300家新店，顧客數據分析顯示，在內地屈臣氏的實體店及網店均有購物的顧客群消費額，是純實體店顧客的3倍，印證了發展O+O平台策略的重要性。

續將售英發射塔後收益作回購

對於回購及派息，長和指去年回購股份共約450萬股普通股，涉資約2億元。 今年集團好可能會持續將出售英國發射塔後部分收益用作回購，但亦要視乎市況，實際時間和數量當然不能透露。惟會否持續派息則不可作預測，要視乎好多因素，包括公司業績、經濟環境、外來因素等。