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財經
2023-05-18 16:10:08

股東大會｜長和料國際貿易下半年改善 港貨量有望回升

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股東大會｜長和料國際貿易下半年改善 港貨量有望回升

長江和記實業今日舉行股東會，圖為主席李澤鉅。

長江和記實業(001)今日舉行股東會，被問及恢復通關後的業務情況時，集團指 港口方面，香港會持續面臨全球經濟衰退、鄰近港口競爭及加息的嚴峻挑戰，預計國際貿易於今年下半年逐步改善，香港貨量亦希望會回升。管理層現時著重改善運營效率和成本管理，以提升貨櫃碼頭競爭力。

港人外出漫遊用量已超疫情前

至於電訊方面，集團指和記電訊3香港在復活節長假期錄得港人外出漫遊平均用量和收入已超過2019 年疫情前同期水平，個別日子增幅更超過一成。

另外，長和指屈臣氏計劃今年在內地增設超過300家新店，顧客數據分析顯示，在內地屈臣氏的實體店及網店均有購物的顧客群消費額，是純實體店顧客的3倍，印證了發展O+O平台策略的重要性。

續將售英發射塔後收益作回購

對於回購及派息，長和指去年回購股份共約450萬股普通股，涉資約2億元。 今年集團好可能會持續將出售英國發射塔後部分收益用作回購，但亦要視乎市況，實際時間和數量當然不能透露。惟會否持續派息則不可作預測，要視乎好多因素，包括公司業績、經濟環境、外來因素等。

股東大會｜長和料國際貿易下半年改善 港貨量有望回升

長和旗下香港聯合船塢集團的建屋申請，集團指正針對項目的交通規劃方面做研究。(網上圖片)

聯合船塢建屋 正研交通規劃

至於長和旗下香港聯合船塢集團的建屋申請，集團指針對項目的交通規劃方面做研究，務求尋求合適、可行的解決方案，一定於解決後才會開始項目；又指希望希望計劃能為香港市民及政府提供多一個選擇，項目涉及超過15,000個住宅單位，相信是一個好的選擇。而根據計劃，在聯合船塢的地皮上興建超過10,000個的私人單位，而毗鄰的政府土地大概可建約5,000個公屋單位。

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