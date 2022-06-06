股東大會｜8月加價4.4% 煤氣：已考慮客戶承擔能力

中華煤氣(003)舉行股東周年大會，集團將於今年8月1日起，將每兆焦耳煤氣標準收費提高1.15仙，加幅達4.4%。集團副常務董事暨執行董事黃維義在會後記者記者會表示，每次加價都慎重考慮及與政府緊密溝通，集團上次調升價格在2019年8月，按計劃去年可再調整，但考慮到經營環境及新冠肺炎疫情而延後1年，並強調加幅只反映集團營運成本的上升。首席財務總監暨公司秘書何漢明亦指，集團理解民生及經濟情況，今次加幅已大程度考慮到客戶的承擔能力，並指對七成居民影響輕微，加幅已溫和。

復派紅股需先平衡市況及投資需求

至於集團會否恢復派發紅股，何漢明表示集團要平衡市場情況是否有不穩定因素及未來投資需要，稱近年市場上好多不穩定因素，包括俄烏戰爭、中美貿易戰及疫情，除最後一項疫情見轉穩，其他仍不明朗；並指明年將有不少環保投資機會，集團要平衡各方面情況，重申提升股東回報是重要責任。

內地疫後復甦快 料今年增長一成

至於疫情影響，黃維義指上海封城兩個月亦大大影響天燃氣供應，但疫情緩和後的復甦亦急速。他透露，集團內地首季天燃氣幾乎零增長，但次季則飆升，上半年料有7%升幅，全年亦料增一成。至於香港，他指今年初燃氣增長放緩，曾出現負增長，但疫情放緩加上天公造美，本地首5月天氣較去年同期低1.5度，對需求有利，估算上半年超過1%燃氣量增長，全年或1.5%增長，而去年則錄負1.5%，相信今年香港業務會有亮點。

研氫能發展 香港發展料較內地快

被問及氫能技術發展情況，黃維義指內地需要較長時間投資，尤其綠氫為再生能源，需要適合地點並要考慮運輸及安全；至於香港的煤氣成份已包括49%灰氫，可直接從管道抽出供給巴士及船，不涉運輸而令成本大大減低，發展或較快，集團正密切研究。