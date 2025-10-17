股東巨額損手！星主權基金控虛報收入 蔚來急瀉9%

蔚來(9866)驚爆遭新加坡主權財富基金GIC於美國提出起訴，指控蔚來及其高層虛報收入，令GIC遭受「巨額損失」。蔚來股價昨一度下挫13.2%，收市仍失近9%，報49.28元，單日市值失逾百億元。市場有分析認為，事件令市場重新對集團的管治有擔憂，加上公司利好的基本因素欠奉，或會加劇股價的持續下跌。
據外電報道，GIC的指控還包括蔚來主席李斌及首席財務官奉瑋。GIC指控，蔚來及其管理層就公司與蔚能(Weineng)的關係作出重大虛假和誤導性陳述，相關陳述誇大蔚來證券價值。
涉早年沽空報告 管理層稱炒作
內媒引述蔚來高層回應指，事件是2022年沽空機構灰熊(Grizzly Research)的沽空報告後續，但不清楚近期為何有人炒作這件事情。灰熊報告當年指，蔚來通過控制子公司蔚能非法提前確認電池租賃收入，違反一般公認會計原則。
報道引述GIC指，蔚來車主毋須購買電池，而是支付定期費用向蔚能租用的訂購模式，惟蔚來一次性購買了約7年用量電池，使蔚來可將這些銷售收入全部入帳，即使最終用戶尚未為電池付款。GIC認為，此類收入應該分期確認，而不是一次性入帳。
高位大手掃貨 股價累挫七成
GIC在訴訟中提及，其於2020年8月至2022年7月累計買入近5,446萬股蔚來美股，即佔已發行股本逾2%。而在灰熊報告2022年6月底公布後，蔚來港股單日瀉逾11%，並在及後4個月累挫逾約六成才見回穩，至今仍反覆累失七成。雖然GIC未有透露蔚來的買入成本價，惟由於其掃貨時，蔚來美股處高位，平均高逾30美元，而周三則收報6.82美元，估計GIC損失慘重。
分析指，相關訴訟一般可以定額賠償方式和解，惟目前仍要釐清蔚來的入帳方式是否符合美國會計準則，而相關起訴對股價仍會產生負面影響。