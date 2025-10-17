股東巨額損手！星主權基金控虛報收入 蔚來急瀉9%

蔚來(9866)驚爆遭新加坡主權財富基金GIC於美國提出起訴，指控蔚來及其高層虛報收入，令GIC遭受「巨額損失」。蔚來股價昨一度下挫13.2%，收市仍失近9%，報49.28元，單日市值失逾百億元。市場有分析認為，事件令市場重新對集團的管治有擔憂，加上公司利好的基本因素欠奉，或會加劇股價的持續下跌。

據外電報道，GIC的指控還包括蔚來主席李斌及首席財務官奉瑋。GIC指控，蔚來及其管理層就公司與蔚能(Weineng)的關係作出重大虛假和誤導性陳述，相關陳述誇大蔚來證券價值。