股東手影｜商湯連跌8日 斥逾千萬元回購

連續8日下跌的商湯(020)指，今日回購670萬股，每股作價為2.1元，涉資1,407萬元。

該股今日一度低見2.04元，持續破底，收市報2.1元亦為上市以來新低，跌1.9%或0.04元，成交約3億元，8日累瀉近兩成，市值約703億元。該股去年底以3.85元上市，最高曾報9.7元，飆升逾1.5倍，一手1,000股帳面賺5,850元，以現價計，上市以來則累跌45.5%，一手帳面累蝕1,750元。

滙豐研究早前發表報告指，商湯上市前投資者和基石投資者禁售期已於6月30日解禁，拖累股價當日急挫約47%。同日，該公司宣布若干股東承諾至今年底前禁售部分B類股份，連同仍然禁售的A類股份，即約28.44%已發行股份將繼續鎖定至今年12月29日，但約71%的已發行股份現已解禁。該行認為，商湯股價下跌是基於美國投資者可能已經退出，因為商湯子公司商湯科技被美國列入「非SDN中國軍工複合體企業名單」，以及上市前投資者或已獲利。

滙豐降目標價至 5 元

滙豐續指，商湯股價調整後，其2023財年的市售率(EV/sales)倍數由12.78倍降至5.96倍，較美國AI同業C3.AI的2.48倍還要高，但低過另一龍頭Palantir的6.5倍，相信商湯作為內地AI龍頭企業估值有更大上升空間。維持「買入」評級，但目標價由8元下調至5元。