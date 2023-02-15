股權糾紛｜中手遊押股遭沒收 董事長擬斥3000萬增持

中手游科技(302)公布，獲董事長肖健告知，旗下家族信託透過中手游兄弟BVI於2020年8月至12月分批抵押約9,000萬股或3.25%股份予一間在塞舌爾共和國註冊的Bear Stearns Companies(BS)，以獲得貸款。不過，在2021年7月前後中手游兄弟BVI擬提早償還貸款時，被BS指稱違反貸款協議的若干行為，因此沒收抵押股份。中手游兄弟BVI因而向BS展開法律程序，惟肖健最新指，有合理相信相關股份在2020年抵押後不久，已未經許可出售或以其他方式處置。

股權糾紛擾攘 1 年半 不情願和解

集團指，抵押股份權利的糾紛歷時近1年半的法律程序仍未解決，中手游兄弟BVI法律顧問意見指，實際上難以在相關海外司法管轄區對BS執行香港高等法院的任何頒令，且相關強制執行工作的結果亦有高度的不確定性。鑑於上文所述及預期中手游兄弟BVI繼續進行法律程序所需的法律成本、時間及精力，中手游兄弟BVI近日不情願地與BS達成和解，抵押股份將歸屬BS，中手游兄弟BVI對抵押股份將不再擁有任何種類的權利；且中手游兄弟BVI將獲解除其償還貸款的責任。

緊隨和解後，由肖健家族信託及副董事長、聯合創始人兼執行董事冼漢廸持有的已發行股份總數將由9.8億股份或約35.4%，減少至8.9億股份或約32.15%。另外，肖健擬於集團刊發去年底止全年業績的禁售期屆滿後，在市場上收購總值不少於3,000萬元的股份。

中手遊今日收報2.04元，升0.01元或0.5%，成交額1,560萬元。