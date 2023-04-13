股王受壓｜闖400關失敗即捱沽 股東北水齊掟 騰訊瀉半成

股王騰訊控股(700)再陷減持陰霾！騰訊上月底至本月初持續在400元大關樓下徘徊，惟一直未能突破後，上周二北水即見套現手影，及至近兩日愈掟愈狠，加上大股東Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus暗示將有新一輪減持行動，觸發騰訊昨大瀉半成，為約兩個月半來最大跌幅。不過市場普遍認為，股東減持未能動搖騰訊基本因素，加上集團大手回購以抵銷股東減持影響，料沽壓僅屬短線。

騰訊昨一度瀉5.9%，收市仍挫5.2%或19.4元，報357.2元，連跌兩日累挫7.3%，成交額高達146.07億元，按日多76%，並為最活躍港股，連同輪證成交合共166.11億元，佔主板成交額1,081億元的15.4%。恒生指數昨在騰訊拖累下，收市跌175點或0.9%，報20,309點，單計騰訊已拖低89點，即佔昨日一半跌幅。

去年6月至今 股價三度受阻

騰訊股價自去年中起已第三度在400元大關受阻，包括去年6月初在388.67元高位見頂掉頭；今年1月下旬高見416.6元，惟企在400大關樓上僅3日即再度失守；上月底再高見397.6元並橫行多日，及至本周二失足下跌。

南非股東9600萬股存倉CCASS

Prosus昨更新回購計劃進度時，特別提及為繼續實施計劃，本周將額外9,600萬股騰訊存入中央結算系統(CCASS)，以確保回購計劃有序進行，變相預告大手沽貨，按騰訊昨收市價計，相關股份市值近343億元。Naspers在去年6月宣布以減持騰訊的方法套現，作為集團回購資金，而按聯交所去年12月中披露，Prosus持有騰訊約25.89億股或26.99%。

北水連沽4日 累計走資近34億

外資股東準備大手掟貨之際，內地投資者已率先行動。港股通昨錄2.56億元淨沽額，為連續22個交易日吸資後首度走資。騰訊為北水昨日沽貨主要目標，繼周二滬深合共淨沽14.7億元後，昨再淨沽出13.6億元，連沽4日，累計走資33.7億元。其他科技巨頭昨亦由吸資變走資，美團(3690)淨沽4.1億元，商湯(020)及快手(1024)分別走資1.4億元及2.9億元。

分析認為，Naspers或因為眼見騰訊股價闖近400元關，而考慮加快減持行動，估計騰訊會繼續以回購抵銷影響，即使大股東減持新聞會間歇拖冧股價，惟不會影響集團基本因素。事實上，騰訊昨再公布在場內回購97萬股，涉資3.5億元，回購價介乎354.4元至371元，已為連續9個交易日以約3.5億元出手買貨。累計去年6月至今騰訊共斥資334.3億元回購，期內股價幾近持平，跑贏大市，或反映有效抵銷股東減持影響。