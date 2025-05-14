股王季績｜騰訊經調整盈利升22%勝預期 本土及國際遊戲收人均升逾兩成

騰訊控股(700)公布3月底止上季純利478.21億元(人民幣，下同)，按年升14%；收入1,800.22億元，多13%；毛利1,004.93億元，增20%；每股盈利5.252元。集團上季非國際財務報告準則盈利錄613.29億元，升22%，表現勝預期。 騰訊今日收報521港元，升15港元或近3%。 增值業務收入升 17% 付費會員多 3% 分類表現方面，上季集團增值業務921.33億元，升17%；當中本土遊戲收入429億元，升24%，得益於《王者榮耀》與《和平精英》的收入增長，以及近期發布的《地下城與勇士：起源》與《三角洲行動》的收入貢獻；國際遊戲收入166億元，升23%，乃由於《荒野亂鬥》、《部落衝突：皇室戰爭》及《PUBG MOBILE》的收入增長；社交網絡收入同比增長7%，至326億元，得益於手遊虛擬道具銷售、音樂付費會員收入及小遊戲平台服務費的增長。

另外，集團上季營銷服務業務收入增長20%，至319億元。金融科技及企業服務業務收入549億元，升5%。 截至今年3月底止，騰訊微信及WeChat的合併月活躍帳戶14.02億個，升3%；QQ的移動終端月活躍帳戶5.34億個，少3%；收費增值服務付費會員2.68億個，多3%。 《三角洲行動》日活躍帳戶突破 1200 萬 騰訊指，多款長青遊戲包括《王者榮耀》和《穿越火線手遊》，於遊戲傳統旺季的第一季，流水創下歷史新高。另外，《三角洲行動》的本土用戶數自上線以來達到新高，日活躍帳戶數峰值於今年4月突破1,200萬。按平均日活躍帳戶數計，《三角洲行動》在行業最受歡迎手遊中排名第六，並成為行業近3年發布的新遊戲中，平均日活躍帳戶數最高的遊戲。