股王放榜｜上季業績憂喜參半 騰訊遊戲收入降 廣告新高

股王騰訊控股(700)昨交出好壞參半的季績！集團公布6月底止第二季收入1492.08億元(人民幣，下同)，按年升11.3%，惟按季倒退0.5%，遜市場預期；惟經調整純利則按年升33%，至375.48億元，則勝預期。同時，集團今年首季報捷的遊戲收入陷停滯，上季錄445億元，按年多4.7%，按季則退倒7.9%；相反網絡廣告收入錄250億元，為紀錄新高，按年多34%。

本土遊戲料今季復增長

三大分部業務中，以包括遊戲收入的增值服務上季收入增長最遜色，按年多3.5%，至742.11億元。集團上季本土遊戲收入按季跌9%，至318億元，反映春節後遊戲收入季節性下降及商業化內容發布的暫時性減少；國際遊戲收入亦降4%，至127億元，不過騰訊認為只是暫時現象，預計本土遊戲收入在今季恢復同比增長。至於網絡廣告收入按季則升19%，騰訊指是受益「618」購物節等有利的季節性因素，及集團擴大電子商務、服裝及奢侈品牌等行業的市場份額。金融科技及企業服務業務收入按季保持穩定，按年升15%，至486億元。

馬化騰：續推動生成式AI

騰訊主席兼首席執行官馬化騰指，第二季保持穩健收入增長，並向更高利潤率的優質收入來源傾斜。廣告業務實現顯著快速增長，得益於廣告平台上應用機器學習能力及視頻號商業化，將繼續推動創新如生成式人工智能(AI)。