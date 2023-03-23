股王放榜｜去年成績表符預期 騰訊末期豪派$2.4 增五成

股王騰訊控股(700)昨交出符合預期的末期成績表，但股東仍有驚喜！集團繼向股東一次性分派京東集團(9618)及美團(3690)後，已兩年沒有增長的末期股息亦突然大幅提高五成，至每股2.4元，每手100股收息由160元，大升至240元，以經調整每股盈利計的派息率，由10.8%，增至17.3%，惟股息率仍低企在0.7厘。
騰訊將在本周五派發美團實股，以每手派發10股，以及美團昨收報130.3元計，一手可獲市值1,303元的美團，連同末期分派每手240元，實質股息率高約4.4厘。主席馬化騰表示，續以實物分派、股份回購及現金分紅等方式回報股東。
上季經調整純利增19% 收入超預期
至於業績方面，集團雖持續受本土遊戲收入倒退影響，惟單計上季純利錄1,062.68億元(人民幣，下同)(約1,229億港元)，按年仍升11.9%；經調整純利297.11億元，漲19.4%，兩者均符預期；而收入1,449.54億元，增0.5%，更超出市場預測；上季毛利則增6.9%，至618.22億元。期內EBITDA為440億元，增加20%；經調整EBITDA為496億元，多17%。
全年計，集團純利錄1,882.43億元，少16.3%；經調整純利1,156.49億元，跌6.6%；收入5,545.52億元，減1%，毛利2,387.46億元，少2.9%，每股盈利19.757元。
本土遊戲倒退6% 廣告收入升15%
集團上季增值服務收入跌2.1%，至704.17億元，主要受累本土遊戲倒退6%，至279億元，相反國際遊戲仍有半成增長，至139億元。不過集團指，雖然去年因執行未成年人保護計劃，大幅減少未成年人遊戲時長，惟《王者榮耀》上季已恢復日活躍帳戶數的增長，並今年春節假期中取得流水新高；另外上月亦通過推出自主研發遊戲《黎明覺醒：生機》，開拓了生存開放世界建造類遊戲的市場。
至於業績中驚喜之一，是上季網絡廣告業務收入升14.6%，至246.6億元，主要受惠視頻號及小程序廣告的強勁需求以及移動廣告聯盟復甦，社交及其他廣告收入增長17%，至214億元；媒體廣告則多4%，至33億元，集團指是反映音樂內容廣告的變現能力提升。
僱員人數連跌3季 累減7777人
值得留意是，截至去年底止集團僱員人數約10.84萬人，按年少4,335人或3.8%，惟年度總酬金成本1,111.82億元，仍增16.4%。按季看，人手由去年第二季起，單季僱員人數大減5,498人，第三季少1,879人，上季再減400人，累計3季人手減少7,777人。
事實上，管理層昨在業績記者會上再重申「降本增效」。馬化騰指，去年降本增效成果佳，會將措施作為長期習慣之餘，更要「減脂增肌」，惟未設指標，而未來會聚焦核心及擅長的業務，即不會所有項目都涉獵，不進行紅海競爭的消耗戰。他又再次承諾，在未來10年內會投入100億元，通過《新基石研究員項目》支持200至300名傑出科學家，長期穩定地作基礎研究。總裁劉熾平則表示，今年遊戲業務已穩步復甦，上季遊戲的月流水按年上漲，預料相關業務首季表現良好。
劉熾平輪值退任董事 續任總裁
另外騰訊昨同時公布，劉熾平將根據公司組織章程細則輪值退任董事，並將不會於今年5月17日舉行的股東周年大會上膺選連任。於今年股東周年大會結束後，劉熾平將不再為公司董事，惟將繼續擔任公司總裁兼投資委員會主席。
集團指，相信劉熾平的輪值退任將可區分董事會與管理層的職責，並提高非執行董事及女性董事於董事會的佔比，藉此完善公司的整體管治架構。
騰訊昨放榜前收報347.2港元，升3.6港元或1%，成交額68.7億港元，累計今年升不足4%。