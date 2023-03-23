股王放榜｜去年成績表符預期 騰訊末期豪派$2.4 增五成

股王騰訊控股(700)昨交出符合預期的末期成績表，但股東仍有驚喜！集團繼向股東一次性分派京東集團(9618)及美團(3690)後，已兩年沒有增長的末期股息亦突然大幅提高五成，至每股2.4元，每手100股收息由160元，大升至240元，以經調整每股盈利計的派息率，由10.8%，增至17.3%，惟股息率仍低企在0.7厘。

騰訊將在本周五派發美團實股，以每手派發10股，以及美團昨收報130.3元計，一手可獲市值1,303元的美團，連同末期分派每手240元，實質股息率高約4.4厘。主席馬化騰表示，續以實物分派、股份回購及現金分紅等方式回報股東。

上季經調整純利增19% 收入超預期

至於業績方面，集團雖持續受本土遊戲收入倒退影響，惟單計上季純利錄1,062.68億元(人民幣，下同)(約1,229億港元)，按年仍升11.9%；經調整純利297.11億元，漲19.4%，兩者均符預期；而收入1,449.54億元，增0.5%，更超出市場預測；上季毛利則增6.9%，至618.22億元。期內EBITDA為440億元，增加20%；經調整EBITDA為496億元，多17%。

全年計，集團純利錄1,882.43億元，少16.3%；經調整純利1,156.49億元，跌6.6%；收入5,545.52億元，減1%，毛利2,387.46億元，少2.9%，每股盈利19.757元。

