股王放榜｜王者榮耀上季流水創新高 騰訊遊戲復甦 收入增一成

股王騰訊控股(700)昨交出今年首份季度成績表，雖然收入及經調整利潤只符合市場預期中位數，但遊戲業務恢復高增長，上季國際及本土遊戲收入合共483億元(人民幣，下同)，按年增一成，為2021年第四季後首個季度錄得按年增長，按季則升15.6%，升幅為3年來最高。集團特別在業績報告中，花大篇幅描述遊戲業務的增長情況，提及多個本土遊戲的流水(總充值金額)均創歷史新高，包括王牌《王者榮耀》。
內地在2021年中出台政策規範未成年人沉迷網絡遊戲，一度重擊騰訊的遊戲業務，集團當年第二季及以後的按季遊戲收入持續在倒退及低增長中徘徊。集團最新季績指，上季未成年人遊戲時長和流水僅佔本土市場遊戲總時長的0.4%和總流水的0.7%，較3年前同期分別下降96%和90%。
推廣奏效 4本土遊戲流水新高
不過，受惠幾款最受歡迎的遊戲強勁表現，騰訊上季本土遊戲收入恢復增長，並主動提及《王者榮耀》推出「山海經」主題的皮膚系列；2008年開始運營的《穿越火線》個人電腦遊戲推出針對網吧的推廣活動；2015年發布的《穿越火線手遊》上線虛擬偶像團體的主題內容；加上去年中發布的《暗區突圍》，4遊戲上季的流水均創下歷史新高。
經調整盈利符預期 廣告按季倒退
騰訊上季純利258.38億元，按年多10%，按季少76%；非國際財務報告準則盈利錄325.38億元，按年升27%，按季多10%，符合市場預期；收入1,499.86億元，按年升11%，按季多3%；每股基本盈利2.725元。
受惠遊戲收入增長，騰訊上季增值服務收入按年多9%，至793億元，按季則升13%，當中國際市場遊戲收入按年升25%，至132億元；本土市場遊戲收入漲6%，至351億元，按季則多26%。另外，社交網絡收入則增6%，至310億元，乃受遊戲內虛擬道具銷售及音樂付費會員服務驅動。另外，網絡廣告方面，騰訊上季收入按年大升17%、按季則跌15%，至210億元，較部分大行預期的遜色。金融科技及企業服務業務收入按年升14%、按季漲3%，至487億元。
馬化騰：人工智能為倍增器 正力拓
主席兼首席執行官馬化騰表示，正大力投入建設人工智能的能力和雲基礎設施，以擁抱基礎模型帶來的機會，相信人工智能將會成為業務發展的倍增器。
集團昨放榜前跌0.6%，至342.8港元。本港時間昨晚9時，騰訊美國預託證券(ADR)盤前折算報339.3港元，較港低1%。高盛報告指，騰訊收入符預期，而遊戲及雲業務收入佳，抵銷稍遜市場預測的廣告收入。該行暫仍給予騰訊12個月目標價442港元，潛在升幅28.9%，評級為「買入」。