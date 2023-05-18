股王放榜｜王者榮耀上季流水創新高 騰訊遊戲復甦 收入增一成

股王騰訊控股(700)昨交出今年首份季度成績表，雖然收入及經調整利潤只符合市場預期中位數，但遊戲業務恢復高增長，上季國際及本土遊戲收入合共483億元(人民幣，下同)，按年增一成，為2021年第四季後首個季度錄得按年增長，按季則升15.6%，升幅為3年來最高。集團特別在業績報告中，花大篇幅描述遊戲業務的增長情況，提及多個本土遊戲的流水(總充值金額)均創歷史新高，包括王牌《王者榮耀》。

內地在2021年中出台政策規範未成年人沉迷網絡遊戲，一度重擊騰訊的遊戲業務，集團當年第二季及以後的按季遊戲收入持續在倒退及低增長中徘徊。集團最新季績指，上季未成年人遊戲時長和流水僅佔本土市場遊戲總時長的0.4%和總流水的0.7%，較3年前同期分別下降96%和90%。

推廣奏效 4本土遊戲流水新高

不過，受惠幾款最受歡迎的遊戲強勁表現，騰訊上季本土遊戲收入恢復增長，並主動提及《王者榮耀》推出「山海經」主題的皮膚系列；2008年開始運營的《穿越火線》個人電腦遊戲推出針對網吧的推廣活動；2015年發布的《穿越火線手遊》上線虛擬偶像團體的主題內容；加上去年中發布的《暗區突圍》，4遊戲上季的流水均創下歷史新高。

