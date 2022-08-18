股王放榜｜經調整純利少17% 連挫4季 騰訊撤非核心業務 減人手

騰訊6月底止僱員人數約11.07萬人，按季少近5,500人。 (資料圖片)

騰訊控股(700)公布6月底止第二季季績，雖然非國際財務報告準則(non-IFRS)純利較預期高，錄281.39億元(人民幣，下同)(約325.5億港元)，按年減17.3%，但卻連續4個季度按年倒退，按季則升一成；而收入錄1,340.34億元，按年少3.1%，更為上市以來首次倒退。集團指上季主動退出非核心業務，收緊營銷開支，削減運營費用，僱員人數按季亦少近5,500人。

上季退出網上教育 電商 直播業務

騰訊總裁劉熾平表示，集團正採取多項措施減省成本，並透露上季主動退出的非核心業務包括網上教育、電商及遊戲直播等，並會疏理表現不佳業務，如虧損的數碼平台及小規模社交媒體，同時控制人力成本。

按集團業績，6月底止僱員人數約11.07萬人，較第一季的11.62萬人，大減近半成。

否認沽美團 稱旗下投資被低估

至於市場近日傳出騰訊有意悉售美團(3690)，集團管理層則否認，並指旗下投資組合估值仍嚴重低估，未來會繼續謹慎投資，亦會審視並減持不良投資。

國際及本土遊戲收入齊降1%

騰訊上季純利186.19億元，少56.3%，符預期。累計首半年純利420.32億元，減53.5%，non-IFRS純利536.84億元，跌20.1%，每股盈利5.628元，收入2,695.05億元，少1.5%，不派中期息。集團上季增值服務數入716.83億元，少0.5%，當中國際市場遊戲收入107億元，減1%，本土市場遊戲收入亦跌1%，至318億元；網絡廣告收入186.38億元，降18.3%，反映互聯網服務、教育及金融領域需求明顯疲軟；金融科技及企業服務收入則錄422.08億元，升0.8%。

集團表示，未來將聚焦於提升業務效率並增加新的收入來源，包括於受歡迎的視頻號中推出信息流廣告。騰訊昨收報303.2港元，升0.2港元或0.1%，成交額53.08億港元。