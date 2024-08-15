股王放榜｜遊戲收入破頂 本土復增長 騰訊季績超預期 大行唱好

股王騰訊控股(700)昨交出遠超預期成績表，亮點在遊戲收入錄485億元(人民幣，下同)，按年多近9%，超出去年首季成遊戲收入最高的一季。當中除了國際市場遊戲收入增9%，至139億元；本土遊戲在連續3季錄按年倒退後，上季亦恢復增長9%，至346億元。
騰訊昨收放榜前股價報跌，收報373.8港元，失4.8港元或1.3%。截至本港時間昨晚10時，騰訊美國預託證券(ADR)折算港元報371.4元，較港股低約0.6%。
網絡廣告連續7季雙位數增
連同按年升2%至303億元的社交網絡收入，騰訊上季增值服務錄788億元，漲6%。本土市場遊戲恢復增長由於《無畏契約》的收入增長及《地下城與勇士：起源》的成功發布，而後者激活了數百萬的IP粉絲，有望成為下一款長青熱門遊戲；旗艦遊戲《王者榮耀》及《和平精英》在本土的流水亦恢復增長。
除遊戲收入外，騰訊網絡廣告亦報捷，連續7季錄雙位數按年增長，上季錄299億元，升19%，集團指主要受視頻號及長視頻的收入增長驅動。金融科技及企業服務業務上季收入升4%，至504億元，當中，商業支付收入增速進一步放緩，反映消費支出緩慢增長。
純利飆82% 摩通料股價正面
騰訊上季純利476.3億元，按年大升82%，勝預期；非國際財務報告準則股東佔盈利573.13億元，多53%，亦勝預期；收入1,611.17億元符預期，增8%；經營盈利507.32億元，升40%。上半年計，騰訊純利895.19億元，多升72%；非國際財務報告準則股東應佔盈利1,075.78億元，升53%；收入3,206.18億元，多7%；每股盈利11.524元。
摩根大通指騰訊遊戲業務有驚喜，而在消費環境疲弱下廣告收入仍錄可觀增長令人意外，認為業績反映集團正逆周期而上，料股價會有正面反應。高盛亦指騰訊業績超預期，並上調全年回購目標至千億元，目標會看477元，評級「買入」。