股王放榜｜遊戲收入破頂 本土復增長 騰訊季績超預期 大行唱好

股王騰訊控股(700)昨交出遠超預期成績表，亮點在遊戲收入錄485億元(人民幣，下同)，按年多近9%，超出去年首季成遊戲收入最高的一季。當中除了國際市場遊戲收入增9%，至139億元；本土遊戲在連續3季錄按年倒退後，上季亦恢復增長9%，至346億元。

騰訊昨收放榜前股價報跌，收報373.8港元，失4.8港元或1.3%。截至本港時間昨晚10時，騰訊美國預託證券(ADR)折算港元報371.4元，較港股低約0.6%。

網絡廣告連續7季雙位數增

連同按年升2%至303億元的社交網絡收入，騰訊上季增值服務錄788億元，漲6%。本土市場遊戲恢復增長由於《無畏契約》的收入增長及《地下城與勇士：起源》的成功發布，而後者激活了數百萬的IP粉絲，有望成為下一款長青熱門遊戲；旗艦遊戲《王者榮耀》及《和平精英》在本土的流水亦恢復增長。