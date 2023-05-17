股王放榜｜騰訊上季經調整盈利升27%符預期 本土遊戲復增長

集團期內增值服務收入按年多9%，至793億元，按季多13%，當中國際市場遊戲收入按年升25%，至132億元，主要受《勝利女神：妮姬》及《Triple Match 3D》的強勁表現，以及《VALORANT》的穩健增長驅動，本土市場遊戲收入按年升6%、按季多26%，至351億元，受惠於《王者榮耀》、《DnF》及《穿越火線手遊》的收入增加，以及最近發布的《暗區突圍》帶來的收入。社交網絡收入則增6%，至310億元，乃受遊戲內虛擬道具銷售及音樂付費會員服務驅動。

集團指，本土遊戲受益於幾款最受歡迎的遊戲的強勁表現，收入恢復了增長，而《穿越火線》個人電腦遊戲和《穿越火線手遊》在上季的流水均創下歷史新高。至於2021年發布的自走棋遊戲《金鏟鏟之戰》於上季流水按年升逾30%，其日均活躍帳戶數於今年4月超過1,000萬，創下歷史新高。而2022年7月發布的第一人稱戰術射擊類遊戲《暗區突圍》，於上季實現了增長，日活躍帳戶數和流水均創下歷史新高。

小程序帶挈 網絡廣告收入多 17%

網絡廣告方面，上季收入按年大升17%、按季則跌15%，至210億元，得益於視頻號的新增收入來源、小程序中廣告的增加及移動廣告聯盟的復甦。

金融科技及企業服務業務收入按年升14%、按季漲3%，至487億元，主要由於內地消費反彈帶來的商業支付活動恢復。