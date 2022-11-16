股王放榜｜騰訊上季經調整純利止跌回升 勝市場預期

騰訊控股(700)公布9月底止季績，上季純利399.43億元(人民幣，下同)(約440.9億港元)，按年多1.1%，按季飆1.1倍，遠勝預期；非國際財務報告準則(non-IFRS)純利322.54億元，按年多1.6%，終止連挫4季的局面，按季則升14.6%，為預期上限水平；收入1,400.93億元，按年少1.6%，按季多4.5%。每股盈利3.381元。

累計首9個月，集團純利819.75億元，大減37%；non-IFRS純利錄859.38億元，少13.1%；收入錄4,095.98億元，少1.5%，每股盈利9.01元。

本土市場遊戲收入降 7%

集團表示，今年7月未成年人遊戲時長同比下降92%，未成年人在本土市場遊戲時長的佔比為0.7%；國際市場遊戲收入升3%，至117億元，以固定匯率計算增長1%；由於行業過渡性的挑戰導致付費用戶減少，本土市場遊戲收入下降7%，至312億元。網絡廣告業務方面，上季收入下降5%，至215億元，惟下降比率較上季收窄，主要受惠遊戲、電子商務及快速消費品行業的需求改善；金融科技及企業服務業務則升4%，至448億元，受益於線上及線下商業支付活動的恢復，金融科技服務收入同比增速較上季有所提升。

騰訊又指，小程序日活躍帳戶數突破6億，增長超30%，其日均使用次數更漲超過50%。另外，集團正在成功地延續旗下遊戲系列的生命周期，例如於14年前發行的《穿越火線》個人電腦遊戲，仍為內地個人電腦遊戲領域領先的第一人稱射擊遊戲，今年首9個月的流水實現高單位數同比增長。

騰訊今日放榜前逆市上升，報294.4港元，漲6.4港元或2.2%，成交額178.75億港元。