股王放榜｜騰訊上季經調整純利減17% 勝預期

騰訊控股(700)公布6月低止第二季純利186.19億元(人民幣，下同)(約215.5億港元)，按年少56.3%，符預期，非國際財務報告準則(non-IFRS)純利281.39億元，減17.3%，則較市場預期高，收入1,340.34億元，少3.1%。累計首半年，騰訊純利420.32億元，減53.5%，non-IFRS純利536.84億元，跌20.1%，每股盈利5.628元，收入2,695.05億元，少1.5%，不派中期息。

本土市場遊戲收入跌 1%

集團上季增值服務數入716.83億元，少0.5%，當中國際亦市場遊戲收入107億元，減1%，本土市場遊戲收入亦跌1%，至318億元，就單個遊戲而言，《王者榮耀》、《天涯明月刀手遊》及《英雄聯盟》收入下滑，而《英雄聯盟手游》、《重返帝國》及《金鏟鏟之戰》等最近推出的遊戲收入增加。另外，集團網絡廣告收入186.38億元，降18.3%，反映互聯網服務、教育及金融領域需求明顯疲軟；金融科技及企業服務收入則錄422.08億元，升0.8%。

截至6月底止，微信及WeChat的合併月活躍帳戶12.99億個，按年增3.8%；QQ移動終端月活躍帳戶5.69億個，跌3.8%；收費增值服務註冊帳戶2.3億個，升2.3%。

騰訊表示，上季主動退出非核心業務，收緊營銷開支，削減運營費用，使在收入承壓下，實現非國際財務報告準則盈利環比增長。展望未來，將聚焦於提升業務效率並增加新的收入來源，包括於廣受歡迎的視頻號中推出信息流廣告，同時持續通過研發推動創新。

騰訊今日收報303.2港元︳升0.2港元或0.1%，成交額53.08億港元。