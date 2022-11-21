股神巴菲特增持日本五大貿易公司股權至逾5%

根據巴郡（Berkshire Hathaway）提交給監管機構的文件顯示，該公司已增持其持有的日本5家最大貿易公司，又稱商社，各最少 1 個百分點至超過 6%。巴郡於2020年的聲明已表明，視這些日本貿易公司的投資為長期投資，持股比例可能升至 9.9%。

外電報道，由股份巴菲特（Warren Buffett）的投資旗艦巴郡三菱商事的持股比例從 5.04% 增至 6.59%，在三井物產的持股比例從 5.03% 增至 6.62%，在伊藤忠商事的持股比例從 5.02% 增至 6.21%，在丸紅株式會社的持股比例從 5.06% 增至 6.75%，從三井物產增持至 6.57%。住友商事 5.04% 增至 6.57%。消息刺激5家公司股價上升約2%。

巴郡於2020年8月底宣布斥資60億美元買入日本5家商社各約5% 股權。自今年年初以來，這5家貿易公司的股價已錄得雙位數增長，表現優於日經指數 3% 的跌幅。

2020年初入股時揚言或會增持至9.9%

根據日本監管規定，投資者持有當地上市公司5%以上股份，以後每增持或減持1個百點都需要在5個工作天內披露。

此前，巴郡披露已斥資41億美元購入台資的台積電ADR股權。