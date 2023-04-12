股神手影｜巴菲特沽比亞迪 加注日股

股神巴菲特投資組合再變，旗下投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)持續減持比亞迪(1211)，自去年8月起已累減逾億股，估計套現約216億元。另邊廂，他則表示看好日本股票，並披露「會加碼」投資日本五大商社，持股將不超過9.9%，亦暫不考慮沽出。

巴郡累掟逾億股比亞迪

聯交所股權披露最新公布，巴郡在上月31日減持248.05萬股比亞迪，每股最高作價219.2元，平均作價217.67元，即單日套現約5.4億元，持股量由11.13%，減至10.9%，最新持股約1.1973億股，市值約272.7億元。

巴郡自去年8月起減持比亞迪，減持前持有20.04%或2.2005億股，即累計至今7個半月減持逾億股或9.14%，持倉近削半。按集團已公布的減持手影計出的平均每股沽出作價215.4元計，即累計已套現逾216億元。巴郡於2008年以每股8元認購比亞迪2.25億股新股，持貨約15年，帳面獲利甚豐。比亞迪昨收報227.8元，升0.4元或0.2%，今年累升約18.3%。