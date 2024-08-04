股神手影｜巴郡上季蘋果持倉削半 套現3900億 現金再創新高

美國股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)公布6月底止第二季季績，並透露上季大手減持蘋果股份，套現逾500億美元(約3,900億港元)，最新持倉規模為842億美元，相當於蘋果已發行股權約2.6%，並因而產生巨額投資利潤。市場估算，巴郡上季涉及出售蘋果股份約3.9億股，佔其蘋果持倉一半。連同蘋果及其他股份，巴郡上季合共出售755億美元股票，在出售股份中產生472億美元稅後已實現收益。

連續 7 季減持股票 拋售速度加快

巴郡已連續7個季度減持股票投資，今次大手拋售蘋果，更令減持速度加快，並再巴郡的現金水平創歷史新高，至2,769億美元，按季多880億美元，當中2,346億美元為國債。分析相信，巴郡近年大手減持投資的原因之一，是預計未來數年的資本利得稅會提高。事實上，巴郡近周亦持續減持美國銀行股份，並出現連續12個交易日合共沽出38億美元的情況，令其美國銀行持倉減少1個百分點，至12.1%。

目前巴郡五大持倉股份已佔總投資規模72%，分別為蘋果(842億美元)、美國銀行(411億美元)、美國運通(351億美元)、可口可樂(255億美元)及雪佛龍(186億美元)。