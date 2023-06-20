股神部署｜巴菲特再加注日股　增持五大日商社持股至8.5%

有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett），旗下基金巴郡（Berkshire Hathaway）最新披露再加注日股，令現時基金持有日本五大商社股份的平均持股達8.5%，更表示有意增持日本五大商社到最多9.9%。

巴菲特旗下巴郡披露，增持的5家商社為「三菱商事」、「三井物產」、「住友商事」、「丸紅株式會社」及「三菱商事」。其中丸紅從巴菲特持有3年期間，累計升幅達4倍，接近402%；而累計升幅最低伊藤忠商事，亦升逾140%。

巴菲特海外投資最重倉為日股

今年4月，巴菲特訪日參觀日本商社，他當時指，自己在日本擁有的股票比美國以外任何國家要多。據資料顯示，2020年8月，巴郡披露持有日本五大商社逾5％股權，其後在2022年11月時申報，日股估比已增持至6.5%左右；另於今年5月11日巴郡股東會上，巴菲特表示日股持股比例已升至約7.4%，今次再增至8.5%。

巴郡發言人表示，未來有意增持日本五大商社到最多9.9%，不過亦補充指，除非獲得各商社董事會的特別批准，否則不會於該水平上作進一步增持。

日股自年初起優勝亞太區其他股市

紀錄顯示，日經平均指數從年初起計，已累升3成，且創下33年來新高，甚至較美國標指同期升15%；滬深300指數升1%；反則港股恒指卻跌約1%，有見日股明顯更為優勝。