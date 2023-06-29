股神部署｜巴菲特旗下巴郡再增持西方石油　比重超逾25%

外媒報道，有股神之稱的巴菲特，他旗下的旗艦投資基金巴郡於周三（28日）表示，再度增持西方石油（Occidental Petroleum，OXY）的股票，目前最新持股比重已增至高於25%。 西方石油周三（28日）升0.5%，每股收報57.46美元。

巴郡現持有2.24億股西方石油 申報文件指出，6月26日至6月28日期間，巴郡斥資約1.221億美元，購買214萬股的西方石油，按周三（28日）美服收市價計算，該214萬持股價值，合計約129億美元。目前手中持股達 2.241 億股，比重 25.1%，按周三 (28 日) 收盤價計算，持股價值總計約 129 億美元。 西方石油以溢價回購巴郡持有特別股 此外，除了普通股和特別股以外，巴郡亦持有近8,400萬股的西方石油認股權證，行使價略低於每股60美元。

另據申報文件，西方石油最近以溢價贖回巴郡持有8%特別股，價值約1.6億美元，目前巴郡手中擁有價值約92億美元的西方石油特別股，回報率約為8%。