股神部署｜巴菲特連續6日增持西方石油　持股近25%

有「股神」之稱的巴菲特再被發現連續6日增持西方石油（美：OXY），現時持股已達24.4%，接近25%。

巴郡6日購566萬股西方石油股份

巴菲特旗下巴郡向美國SEC提交的監管文件披露，在5月16日至5月18日這3日內，巴郡共買入了346萬股西方石油股份，買入價格在58.11美元至58.66美元之間，總計約2.01億美元（折合約15.7億港元）。

而在5月11日至15日的3日內，巴郡亦有購入西方石油股份，買入價格分別在每股56美元至58美元的價格區間，共買近220萬股西方石油股票，總計約約1.26億美元（折合約9.84億港元）。

而6日合計總計花費約3.27億美元，買入562萬股西方石油股份。目前，巴郡共持有約2.173億股普通股西方石油，持股比例高達24.4%，價值約127億美元（折合約992億港元）；巴郡另持有約95億美元的西方石油優先股，年股息為8%，以及以每股59.62美元的價格購買50億美元西方石油普通股的認股權證。