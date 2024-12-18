股票上落價位縮小 首階段明年中推調整收費率

港交所(388)落實下調香港證券市場股票最低上落價位，分兩階段將適用證券的最低上落價位下調50%至60%，從而降低整體交易成本及提升流動性。按計劃，明年年中實施第一階段；檢討第一階段實施情況後，第二階段料2026年年中落實，交收費用結構、買賣盤輸入限價及單一股票期權莊家的責任亦將調整。
10元至20元股價 上落價降至1仙
按計劃，第一階段將10元至20元價格範圍的證券，由原有上落價位0.02元，調整至0.01元；20元至50元價格範圍由原有上落價位0.05元，調整至0.02元。第二階段將0.5元至10元價格範圍，由上落價位0.01元，調整至0.005元。
以長和(001)為例，昨收報41.3元，當每個價位由0.05元調整至0.02元時，其上升一個價位會由41.35元降至41.32元；下跌一個價位由41.25元變成41.28元。
取消最低及最高交收費限額
港交所指，下調最低上落價位有機會令每單交易分拆成多宗較細交易。為確保收窄買賣上落價位的措施順利落實，及令市場的交易成本與現時維持相若，計劃修訂股份交收收費結構，取消現行最低及最高交收收費限額，並調整收費率。新的收費結構將更為公平、清晰，亦確保市場整體開支不會因而增加。證監會正審視有關新安排，詳情在獲監管機構批准後適時公布。
港交所副行政總裁、聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，今次在下調最低上落價位的改革路上邁出重要的一步，降低市場整體交易成本，也提升價格發現流程效率。