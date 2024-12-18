股票上落價位縮小 首階段明年中推調整收費率

港交所(388)落實下調香港證券市場股票最低上落價位，分兩階段將適用證券的最低上落價位下調50%至60%，從而降低整體交易成本及提升流動性。按計劃，明年年中實施第一階段；檢討第一階段實施情況後，第二階段料2026年年中落實，交收費用結構、買賣盤輸入限價及單一股票期權莊家的責任亦將調整。

10元至20元股價 上落價降至1仙

按計劃，第一階段將10元至20元價格範圍的證券，由原有上落價位0.02元，調整至0.01元；20元至50元價格範圍由原有上落價位0.05元，調整至0.02元。第二階段將0.5元至10元價格範圍，由上落價位0.01元，調整至0.005元。

以長和(001)為例，昨收報41.3元，當每個價位由0.05元調整至0.02元時，其上升一個價位會由41.35元降至41.32元；下跌一個價位由41.25元變成41.28元。