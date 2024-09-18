股票下調最低上落價位 證券界贊成 倡採用單一價位表模式

港交所(388)早建議下調香港證券市場股票最低上落價位，並向市場諮詢，倡議分兩階段下調，首階段涉及股價介乎10至50元的最低上落價位，次階段涉及0.5元至10元的股價，下調幅度為50%至60%。香港證券及期貨專業總會今日公布其對諮詢的意見，對於同一類型的證券採用多價位表模式，以及報價規則在現行價位要求上附加以百分比為基準的要求兩項，該會表示不同意。 認同不盲目納入所有證券 目前建議只下調適用證券即股票、房地產投資信託基金及股本權證的最低上落價位。該會指，下調最低上落價位後，由於買賣盤會被分散，於報價機所看到的排盤一定較以往少，這對可見流動性造成負面影響，有礙價格發現，亦可能抑制了某類投資者的交易意欲。該會指，同意港交所在建議時已考慮以上因素並篩選出受影響股票，不是盲目將所有證券都納入下調範圍的做法。

倘劃分不同價位 將缺乏一致性惹亂 不過該會就同一類型證券採用多價位表模式的做法，該會指，現時市場已缺乏一致性，因為每隻股票都經已要區分：有否提供月度股票期權、每周股票期權、股票期貨、衍生權證，或是否納入雙櫃台模式、可進行賣空、市場波動調節機制、滬港通或港股通名單中等等。如果還要將不同股票劃分不同價位表，可能將「缺乏一致性」演變成「造成混亂」。該會認為，所有證券需採用單一價位表模式以維持港股市場簡單低成本的市場結構。