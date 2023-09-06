股票市場流動性專責小組開會　唐家誠： 盡早向特首提交短期建議 (更新)

香港政府上周二（8月29日）宣布，成立促進股票市場流動性專責小組，以全面檢視影響股票市場流動性的因素。最新消息指，專責小組於今午開會，有傳會中考慮放寬港股的上市門檻。
唐家誠： 盡早向特首提交短期建議
唐家成最新回應本地傳媒，表示首日會議首先討論處理有關工作方式及計劃，其後聽取各金融監管機構及港交所，有關市場情況及股票市場流動性的具體分析，包括投資者成本的相關數據。
唐家成表示，會上各成員亦就影響股票流動性的因素和相關事宜，積極交換意見；他指接下來小組將加開會議，期望盡快向行政長官提交短期建議，其後再聚焦中長期建議，並提交最終報告。
問及有否股票印花稅，唐家成回應，在保密制度下，不會向外披露會議討論內容，並稱財政司司長已表示專責小組會研究如何提高股市的流動性，沒有排除股票印花稅這個選項。
股票市場流動性專責小組開會擬放寬上市門檻
《南華早報》引述3位消息人士報道，周三（9月6日）下午將展開股票市場流動性專責小組首次會議，由前證監會主席唐家成主持。
消息人士指，專責小組可能會考慮放寬上市門檻等建議，因目前港交所相較全球其他交易所，對上市申請人盈利要求最嚴謹。
另有成員準備提議恢復香港「投資移民計劃」
報道指，專責小組於由13個來自銀行、股票經紀、資產管理及投資等領域的金融專業人士所組成，將討論多個項目，包括市場成交量、吸引IPO來港以及削減股票交易印花稅。
也有部分成員或提出股市運作的技術問題，包括從上市機制，以至市場結構及交易機制；另有成員準備提議恢復香港「投資移民計劃」，以吸引投資者移居香港。
證券業要求取消或削減股票印花稅
此外，證券業近期經常要求取消或削減自2021年起徵收的0.13%股票印花稅，以吸引投資者重返市場。該稅原為幫助本港政府，在當時經濟衰退期間，新增的收入來源而徵收，實施後令本港成為全球股票交易成本最高的地區之一。