股票市場流動性專責小組開會　唐家誠： 盡早向特首提交短期建議 (更新)

香港政府上周二（8月29日）宣布，成立促進股票市場流動性專責小組，以全面檢視影響股票市場流動性的因素。最新消息指，專責小組於今午開會，有傳會中考慮放寬港股的上市門檻。

唐家誠： 盡早向特首提交短期建議

唐家成最新回應本地傳媒，表示首日會議首先討論處理有關工作方式及計劃，其後聽取各金融監管機構及港交所，有關市場情況及股票市場流動性的具體分析，包括投資者成本的相關數據。

唐家成表示，會上各成員亦就影響股票流動性的因素和相關事宜，積極交換意見；他指接下來小組將加開會議，期望盡快向行政長官提交短期建議，其後再聚焦中長期建議，並提交最終報告。

問及有否股票印花稅，唐家成回應，在保密制度下，不會向外披露會議討論內容，並稱財政司司長已表示專責小組會研究如何提高股市的流動性，沒有排除股票印花稅這個選項。