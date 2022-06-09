股票掛鈎投資丨信銀國際為首間中資銀行 擴展服務覆蓋美股

中信銀行(國際)有限公司(下稱信銀國際)宣布，即日起將股票掛鈎投資服務由港股擴展至美股，成為全港首間推出美股股票掛鈎投資服務的中資銀行，為客戶提供更多元化投資選擇，滿足理財需求。近年市場上美股投資門檻相對較低，備受投資者關注。信銀國際指由2019年至2021年，該行客戶的美股交易額增長逾3倍，交易量更大升近4倍；另外港股股票掛鈎投資服務於今年首季的交易額亦達雙位數增長，表現令人鼓舞。

投 資 滿指定金額 可享 20,000 港元現金獎賞

信銀國際港股股票掛鈎投資服務的認購金額最低為100,000港元。客戶可因應理財需要，將資產與單一或一籃子港股或美股的表現掛鈎，並可選擇合適的投資期、行使價及氣墊價等，建立個人化投資組合。由即日起至本月30日，CITICdiamond及CITICfirst客戶進行股票掛鈎投資、基金、債券、高息貨幣聯繫存款(存款期不少於1個月)交易，或使用Robo 360智能投資顧問服務，每達指定累積合資格交易金額，即可獲「投資交易現金獎賞」。CITICdiamond及CITICfirst客戶分別可享的現金獎賞上限為20,000港元與5,000港元。

信銀國際植根香港百年，以「信」築基，與客戶同行。信銀國際個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡表示，「貫徹『以客為尊』、為客戶『創富增值』的核心價值，一直緊貼市場發展趨勢，如首創遙距開立投資戶口服務及成為全港首間銀行推出智能投顧Robo 360(智投360)。」她又指新推出的美股股票掛鈎投資服務提供更豐富的投資選項，客戶能實踐個人化的資產配置策略，更有機會獲得較高的潛在回報及票息。