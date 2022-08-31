股評人奇遇｜藝人都中招！譚朗蔚遇陌生人出價$500求賣襪 有乜蹺蹊？

唔少香港人都試過喺街上比陌問借幾蚊坐車，但又有無人試過比人借襪？仲要有錢收！股評人、富昌證券聯席董事譚朗蔚(Stevan)噚晚就有呢個奇遇，不過最後就變成「細思極恐」嘅陰影。 話說Stevan噚晚係社交平台分享，話自己係灣仔會展對出消防局截到的士上車，突然有個男人敲車窗，問佢知唔知呢頭邊度有黑色既襪賣，仲拎左張500蚊出嚟話：「我係救護員嚟㗎，趕住上救護車開工，但係又唔記得著黑襪，求下你丫，可唔可以賣對襪俾我？如果唔係，我上司唔俾我開工㗎！」出於對方顯得緊急，加上認為「無理由佢呃我仲要俾返錢我」，所以Stevan就除咗對襪出嚟諗住幫吓人，仲唔收錢添。而成個過程的士司機都見證住。

不過Stevan返到屋企後，細想之下就發現唔多合理嘞，佢太太仲係網上以「救護員」同「黑襪」關鍵字搜尋，結果令佢「當堂睛天霹靂」，因為搵到唔少人有相同奇遇，當中包括藝人丁子高、方力申同洪永城，同埋唔少連登或高登仔。即係話呢個好有可能係一個騙局，而且係慣犯，但究竟個男人呃黑襪來做咩呢？到目前為止大家都無結論！ 丁子高 6 月曾遇過 睇返資料，丁子高今年6月都喺網上分享，喺灣仔一間酒店廁所還到相同情況相同對白事件，佢亦都有除襪幫人，當時洪永成同方力申留言指，自己經歷過一模一樣嘅情況。 有人稱借襪後行衰運 至於網民除咗認為事件搞笑之外，亦覺得事有蹺蹊，有人覺得係變態或戀物行為，有人就認為係涉及邪門或降頭事。而身為潘紹聰粉絲嘅Stevan，就發現原來潘紹聰2019年嘅節目中，亦有聽眾分享同一經驗，仲係以「幾張金牛」引誘，而事主借襪後就「行衰運」，懷疑比人偷運。