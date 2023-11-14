胡潤富豪榜2023｜新地郭老太成「中國女首富」　碧桂園楊惠妍仍在五大之列

內地胡潤研究院最新公布「2023紅顏會·胡潤女企業家榜」數據，新鴻基地產（016）創辦人郭得勝太太「郭老太」鄺肖卿，以估算720億元（人民幣，下同）的財富，首次成為「中國女首富」；至於去年的「中國女首富」碧桂園楊惠妍，雖然經歷碧桂園債務危機致身家大縮水，但仍然以480億元財穩守第五名之列。
胡潤研究院稱，該榜單與胡潤百富榜總榜不同，女企業家榜單獨計算能夠從家族財富中剝離的女企業家個人財富。財富計算的截止日期為2023年9月1日，是研究院連續第18次發布。
胡潤指出，前50名中國女企業家總財富1.37萬億元，比去年下降11%；上榜女企業家平均財富268億元，比去年下降9%，比兩年前下降了29%，而今年上榜門檻為135億元。當中8位為新上榜，40位財富比去年縮水或不變，其中9位今年落榜。
2023紅顏會·胡潤女企業家榜首十位：
- 鄺肖卿（新鴻基地產，720億人民幣） +4%
- 吳亞軍（龍湖，665億人民幣）-10%
- 陳麗華（富華地產，580億人民幣）0%
- 王來措（立訊精密，530億人民幣）-5%
- 楊惠妍（碧桂園 ，480億人民幣）-36%
- 鄭淑良、張紅霞、張豔紅母女（魏橋創業， 475億人民幣）+19%（新上榜）
- 嚴昕（蘇商，470億人民幣）-4%
- 鍾慧娟（翰森醫藥，420億人民幣）-18%
- 周群飛（藍思科技，429億人民幣）+14%（新上榜）
- 簡軍（愛美客，375億人民幣）-18%