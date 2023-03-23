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財經
2023-03-23 15:35:00

胡潤富豪榜2023｜農夫山泉鍾睒睒蟬聯中國首富寶座　長和系李嘉誠排第幾？

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農夫山泉鍾睒睒蟬聯中國首富寶座，長和系李嘉誠排第幾？(資料圖片)

農夫山泉鍾睒睒蟬聯中國首富寶座，長和系李嘉誠排第幾？(資料圖片)

中國首富寶座誰屬？胡潤研究院今日發布《2023家大業大酒·胡潤全球富豪榜》（JDYD LIQUOR · Hurun Global Rich List 2023），農夫山泉（9633）鍾睒睒蟬聯中國首富寶座。

農夫山泉鍾睒睒蟬聯中國首富

蟬聯中國首富的鐘睒睒今年69歲，榜單指其財富下降4%，至4,650億元人民幣，除蟬聯中國首富外，亦是全球第15位，與去年一樣。

據胡潤研究院榜單，中國排名前3的富豪分別是，農夫山泉（9633）鍾睒睒、騰訊（700）馬化騰和字節跳動張一鳴。

去年，鐘睒睒旗下香港上市公司農夫山泉業績穩步增長，目前市值4,500億港元；而旗下另一家A股上市公司萬泰生物（上：603392）業績較上一年度大幅提高，2022年前3季度利潤額已達到2021年全年的兩倍，目前市值超過1,100億元人民幣。

農夫山泉鍾睒睒蟬聯中國首富寶座，長和系李嘉誠排第幾？(資料圖片)

農夫山泉鍾睒睒蟬聯中國首富寶座，長和系李嘉誠排第幾？(資料圖片)

長和系李嘉誠排下跌2位

95歲的李嘉誠及其家族財富則下降6%，至2,100億元人民幣，並列中國第5位及全球第39位，較去年下降2位。榜單指，李嘉誠所掌權的長和（001）、長實（1113）兩家主要上市公司已將投資版圖擴展至囊括地產、零售、電訊、基建、港口及能源等領域。

此外，隨著富衛保險3度申請上市，其次子李澤楷的財富亦大幅增長至600億元，位列全球第255位。

首十位中國富豪名單：

  • 第一名：
    鍾睒睒　農夫山泉（9633）　4,650億人民幣
  • 第二名：
    馬化騰　騰訊（700）　2,600億人民幣
  • 第三名：
    張一鳴　字節跳動　2,500億人民幣
  • 第四名：
    曾毓群　寧德時代（深：300750）　2,350億人民幣
  • 共同第五名：
    黃　崢　拼多多（美：PDD）　2,100億人民幣
  • 共同第五名：
    李家誠家族　長和（001）、長實（1113）　2,100億人民幣
  • 共同第七名：
    丁磊　網易（9999）　1,800億人民幣
  • 共同第七名：
    何享健家族　美的（3333）　1,800億人民幣
  • 第九名：
    馬雲家族　阿里巴巴（9988）　1,700億人民幣
  • 共同第十名：
    秦英林、錢瑛夫婦　牧原股份（上：002714）　1,550億人民幣
  • 共同第十名：
    李兆基　恒基（012）　1,700億人民幣
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