胡潤富豪榜2023｜農夫山泉鍾睒睒蟬聯中國首富寶座　長和系李嘉誠排第幾？

農夫山泉鍾睒睒蟬聯中國首富

蟬聯中國首富的鐘睒睒今年69歲，榜單指其財富下降4%，至4,650億元人民幣，除蟬聯中國首富外，亦是全球第15位，與去年一樣。

據胡潤研究院榜單，中國排名前3的富豪分別是，農夫山泉（9633）鍾睒睒、騰訊（700）馬化騰和字節跳動張一鳴。

去年，鐘睒睒旗下香港上市公司農夫山泉業績穩步增長，目前市值4,500億港元；而旗下另一家A股上市公司萬泰生物（上：603392）業績較上一年度大幅提高，2022年前3季度利潤額已達到2021年全年的兩倍，目前市值超過1,100億元人民幣。