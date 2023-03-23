胡潤富豪榜2023｜農夫山泉鍾睒睒蟬聯中國首富寶座　長和系李嘉誠排第幾？

中國首富寶座誰屬？胡潤研究院今日發布《2023家大業大酒·胡潤全球富豪榜》（JDYD LIQUOR · Hurun Global Rich List 2023），農夫山泉（9633）鍾睒睒蟬聯中國首富寶座。
農夫山泉鍾睒睒蟬聯中國首富
蟬聯中國首富的鐘睒睒今年69歲，榜單指其財富下降4%，至4,650億元人民幣，除蟬聯中國首富外，亦是全球第15位，與去年一樣。
據胡潤研究院榜單，中國排名前3的富豪分別是，農夫山泉（9633）鍾睒睒、騰訊（700）馬化騰和字節跳動張一鳴。
去年，鐘睒睒旗下香港上市公司農夫山泉業績穩步增長，目前市值4,500億港元；而旗下另一家A股上市公司萬泰生物（上：603392）業績較上一年度大幅提高，2022年前3季度利潤額已達到2021年全年的兩倍，目前市值超過1,100億元人民幣。
長和系李嘉誠排下跌2位
95歲的李嘉誠及其家族財富則下降6%，至2,100億元人民幣，並列中國第5位及全球第39位，較去年下降2位。榜單指，李嘉誠所掌權的長和（001）、長實（1113）兩家主要上市公司已將投資版圖擴展至囊括地產、零售、電訊、基建、港口及能源等領域。
此外，隨著富衛保險3度申請上市，其次子李澤楷的財富亦大幅增長至600億元，位列全球第255位。
首十位中國富豪名單：
- 第一名：
鍾睒睒 農夫山泉（9633） 4,650億人民幣
- 第二名：
馬化騰 騰訊（700） 2,600億人民幣
- 第三名：
張一鳴 字節跳動 2,500億人民幣
- 第四名：
曾毓群 寧德時代（深：300750） 2,350億人民幣
- 共同第五名：
黃 崢 拼多多（美：PDD） 2,100億人民幣
- 共同第五名：
李家誠家族 長和（001）、長實（1113） 2,100億人民幣
- 共同第七名：
丁磊 網易（9999） 1,800億人民幣
- 共同第七名：
何享健家族 美的（3333） 1,800億人民幣
- 第九名：
馬雲家族 阿里巴巴（9988） 1,700億人民幣
- 共同第十名：
秦英林、錢瑛夫婦 牧原股份（上：002714） 1,550億人民幣
- 共同第十名：
李兆基 恒基（012） 1,700億人民幣