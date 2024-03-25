胡潤富豪榜2024｜農夫山泉鍾睒睒四度成中國首富　長和系李嘉誠李澤鉅父子身家跌一成

胡潤研究院周一（25日）發表《2024胡潤全球富豪榜》。當中中國首富寶座連續四年由農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒奪得，而香港的長和系李嘉誠、李澤鉅父子身家則跌一成，排名稍有下跌；全球首富寶座則由現年52歲的Tesla行政總裁馬斯克奪得。

鐘睒睒身家縮水9%仍成中國首富

70歲的鐘睒睒財富比去年縮水9%，以4,500億元（人民幣，下同）連續第4次成為中國首富。他排名全球第21位，較去年跌6位。旗下上市公司農夫山泉去年上半年業績表現突出，銷售收入及利潤較去年同期上漲14%和16%；而旗下另一家A股上市公司萬泰生物（上：603392）過去一年業績下降，股價較去年同期下跌近30%，公司市值較去年同期縮水350億元。

排名第二的為拼多多（美：PDD）創辦人黃崢，他的身家去年增長71%（1,600億元），是今年中國財富增長最多的企業家，並以3,850億元首次晉升為中國第二，上升3位；全球第24位，上升15位。拼多多去年三季報顯示，總營收年增超90%，遠超市場預期。另外海外業務Temu和快團團業務發展勢頭良好，去年拼多多市值一度超過阿里巴巴。而其餘上榜的中國企業家也包括騰訊（700）馬化騰、字節跳動張一鳴、網易丁磊、美的何享健等。

李嘉誠 李澤鉅父子 身家跌一成

香港李嘉誠與李澤鉅父子身家則下降10%，以2,000億元位居中國區第六、全球排名第46位，下降7位。今年2月，旗下集團宣布終止在意大利成立批發流動及批發固網通訊服務公司的交易。恒基（012）創辦人、現年96歲的李兆基，身家保持1,650億元，位居中國第八、全球第65位，下降6位。

世界首富為Tesla馬斯克

此外，52歲的Tesla創辦人馬斯克，以1.67兆元人民幣的身家重登首富寶座，胡潤富豪榜指，得益於Tesla創紀錄的交付量使其股價飆升；而馬斯克旗下的太空探索科技公司SpaceX在成功發射、衛星網路計畫和利潤豐厚的政府合約的支持下，估值達到新高度。