熱門搜尋:
柳俊江 六合彩 綠置居2023 流感 羽田機場 日本地震 姜濤 農曆新年2024 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 御半山 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-01-07 16:15:36

胡潤校友會榜2023｜清華及浙大各出32人並列第一　4成以上富豪出身「社會大學」

分享：

胡潤校友會榜2023｜清華及浙大各出32人並列第一　4成以上富豪出身「社會大學」

胡潤研究院5日發布2023胡潤校友會榜，其中清華和浙大校友各32人登上50億人民幣（約55億港元）財富門檻的胡潤百富榜，並列第一。

據悉，此次為胡潤研究院第三次發布「校友會榜」，調查2023胡潤百富榜上榜1,500多位內地企業家，其中有58%擁有全日制本科、研究生甚至博士學歷。清華、浙大成「最具財富創造力校友會」。

清華校友主要從事半導體行業

根據榜單，共有58所大學至少有3位校友登上2023胡潤百富榜，其中45所中國大學、13所海外大學。其中，清華和浙大校友各32人登上50億財富門檻的胡潤百富榜；北大校友22人上榜，排名第三；上海交大校友21人上榜，排名第四；武大校友17人上榜，排名第五；人大和華南理工校友各16人上榜，並列第六。

清華校友主要從事半導體行業，其次是生活服務，包含美團創辦人王興、邁瑞醫療創辦人徐航。同時並列第一的浙江大學，校友主要從事醫藥業，其次是電子商務、金融科技和投資，其校友創辦的企業包含阿里巴巴和拼多多。

李兆基和鄺肖卿亦有上榜

上海交大雖位列第四，但校友財富總和金額奪冠，達6,459億元人民幣（約7,104億港元），包含寧德時代董事長曾毓群、米哈遊創辦人蔡浩宇。

此外，胡潤指出「『社會大學』才是中國真正最具財富創造力的大學」，百富榜上4成以上出自「社大」，其中包括首富農夫山泉創辦人鍾睒睒，其中又以從事房地產行業的最多，包括香港恆基兆業的李兆基、新鴻基的鄺肖卿等；第二多的是食品業，包括達利食品的許世輝、旺旺的蔡衍明等；第三是化學工業，包括奇美的許文龍、長春的廖龍星等。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受