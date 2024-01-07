胡潤校友會榜2023｜清華及浙大各出32人並列第一 4成以上富豪出身「社會大學」

胡潤研究院5日發布2023胡潤校友會榜，其中清華和浙大校友各32人登上50億人民幣（約55億港元）財富門檻的胡潤百富榜，並列第一。

據悉，此次為胡潤研究院第三次發布「校友會榜」，調查2023胡潤百富榜上榜1,500多位內地企業家，其中有58%擁有全日制本科、研究生甚至博士學歷。清華、浙大成「最具財富創造力校友會」。

清華校友主要從事半導體行業

根據榜單，共有58所大學至少有3位校友登上2023胡潤百富榜，其中45所中國大學、13所海外大學。其中，清華和浙大校友各32人登上50億財富門檻的胡潤百富榜；北大校友22人上榜，排名第三；上海交大校友21人上榜，排名第四；武大校友17人上榜，排名第五；人大和華南理工校友各16人上榜，並列第六。

清華校友主要從事半導體行業，其次是生活服務，包含美團創辦人王興、邁瑞醫療創辦人徐航。同時並列第一的浙江大學，校友主要從事醫藥業，其次是電子商務、金融科技和投資，其校友創辦的企業包含阿里巴巴和拼多多。