胡潤百富榜2024｜TikTok母企創辦人張一鳴　成首位「80後」白手起家中國首富

內地胡潤百富榜最新顯示，字節跳動張一鳴首次榮登中國首富，亦是首位「80後」白手起家的中國首富。(資料圖片)

福布斯實時富豪榜顯示，農夫山泉(9633)創始人鐘睒睒重奪中國首富，財富值為500億美元，緊隨其後為騰訊(700)主席馬化騰以及TikTok母公司字節跳動創辦人張一鳴，財富值均逾450億美元。至於內地胡潤百富榜最新顯示，張一鳴以3,500億元人民幣，擊敗衛冕3年的鐘睒睒，首次榮登中國首富，亦是首位「80後」白手起家的中國首富，身家較去年增長1,050億元人民幣。

41歲張一鳴在1983年出生於福建龍巖，在2001年考入南開大學，期間從微電子學專業轉到軟體工程專業，畢業後先後加入微軟和飯否。到2011年至2012年間，張一鳴觀察到網民逐漸從傳統的個人電腦遷移到智慧型手機，於是創建了字節跳動公司。根據2015年張一鳴在南開大學給學生們的演講，他說：「在2011年，我就注意到在地鐵上看報紙的人越來越少了。中國的智慧型手機銷量也出現了爆發式增長。我認為智慧型手機會取代報紙，成為最重要的信息傳播媒介。」

張一鳴當時認為可以通過人工智慧，向用戶推薦其感興趣的內容，於是逐步打造其公司，成為今日的字節跳動。

鐘睒睒福布斯重奪中國首富 李嘉誠排第6

在內地胡潤百富榜中，十大中國首富排第二是70歲農夫山泉創始人鐘睒睒，排第三是53歲的騰訊創始人馬化騰，財富均逾3,000億元人民幣。

至於香港富商李嘉誠及李澤鉅排名第6，較去年多一級，估算身家就較去年少5%至2,000億元。恒基地產(012)李兆基家族以1750億元，排名第9。阿里巴巴(9988)創辦人馬雲家族則排第10，財富值為1,650億元人民幣。