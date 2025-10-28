胡潤百富榜2025｜農夫山泉鍾睒睒4度膺中國首富　身家5300億破紀錄　李嘉誠父子排第幾？

胡潤研究院發布《2025胡潤百富榜》，71歲的農夫山泉(9633)創辦人鍾睒睒憑藉港股回暖及業績攀升，以5,300億元(人民幣，下同)身家第四度榮登中國首富，不僅追平阿里巴巴(9988)創辦人馬雲的紀錄，更刷新首富財富金額新高，財富較去年增加1,900億元或56%。去年榜首字節跳動創始人張一鳴財富則以4,700億元退居第二；騰訊(700)馬化騰以4,650億元保持第三。

張一鳴退居第二 馬化騰第三

排名第4至第10位依次為寧德時代(3750)董事長曾毓群、小米(1810)創辦人雷軍、網易(9999)創辦人丁磊、拼多多(美：PDD)創辦人黃崢、美的集團(300)大股東何享健家族、長和系創辦人李嘉誠及長子李澤鉅，以及吉利(175)李書福家族。

雷軍身家激增 王寧憑LABUBU身家增1545億

不過若論財增長幅度，小米雷軍表現最為突出，其身家去年激增1,960億元，增幅達1.51倍，主要受益於小米汽車業務爆發式增長與手機高端化戰略成功。泡泡瑪特創辦人王寧憑藉LABUBU產品系列熱銷，財富增長1,545億元至1,820億元，排第17位。香港富商鄭家純家族則受惠於金價上漲與周大福股價走揚，財富增加800億元。

今年共有1,434位個人財富50億人民幣以上的企業家登上胡潤百富榜，比去年增加340位或31%；總財富接近30萬億元，比去年增長42%。