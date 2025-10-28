熱門搜尋:
財經
2025-10-28 16:13:00

胡潤百富榜2025｜農夫山泉鍾睒睒4度膺中國首富　身家5300億破紀錄　李嘉誠父子排第幾？

胡潤百富榜2025｜農夫山泉創辦人鍾睒睒4度成為中國首富，估計身家5,300億人民幣。

胡潤研究院發布《2025胡潤百富榜》，71歲的農夫山泉(9633)創辦人鍾睒睒憑藉港股回暖及業績攀升，以5,300億元(人民幣，下同)身家第四度榮登中國首富，不僅追平阿里巴巴(9988)創辦人馬雲的紀錄，更刷新首富財富金額新高，財富較去年增加1,900億元或56%。去年榜首字節跳動創始人張一鳴財富則以4,700億元退居第二；騰訊(700)馬化騰以4,650億元保持第三。

長和系李嘉誠及長子李澤鉅排第9，身家2350億人民幣。(資料圖片) 胡潤百富榜2025｜字節跳動創始人張一鳴財富以4,700億元退居第二。(資料圖片) 騰訊主席馬化騰排第三，身家4,650億人民幣。(資料圖片) 寧德時代董事長曾毓群排第四。(資料圖片) 王寧憑LABUBU身家暴增1,545億，排第17位。(資料圖片) 雷軍受惠小米發展，身家暴增1,960億元，排第5位。(資料圖片)

張一鳴退居第二  馬化騰第三

排名第4至第10位依次為寧德時代(3750)董事長曾毓群、小米(1810)創辦人雷軍、網易(9999)創辦人丁磊、拼多多(美：PDD)創辦人黃崢、美的集團(300)大股東何享健家族、長和系創辦人李嘉誠及長子李澤鉅，以及吉利(175)李書福家族。

雷軍身家激增   王寧憑LABUBU身家增1545億

不過若論財增長幅度，小米雷軍表現最為突出，其身家去年激增1,960億元，增幅達1.51倍，主要受益於小米汽車業務爆發式增長與手機高端化戰略成功。泡泡瑪特創辦人王寧憑藉LABUBU產品系列熱銷，財富增長1,545億元至1,820億元，排第17位。香港富商鄭家純家族則受惠於金價上漲與周大福股價走揚，財富增加800億元。

今年共有1,434位個人財富50億人民幣以上的企業家登上胡潤百富榜，比去年增加340位或31%；總財富接近30萬億元，比去年增長42%。

胡潤百富榜2025前十名
排名 富豪 身家(人民幣) 升幅
1 農夫山泉鍾睒睒 5,300億元 56%
2 字節跳動張一鳴 4,700億元 34%
3 騰訊馬化騰 4,650億元 48%
4 寧德時代曾毓群 3,300億元 65%
5 小米雷軍 3,260億元 151%
6 網易丁磊 3,200億元 60%
7 拼多多黃崢 3,140億元 28%
8 美的何享健家族 2,780億元 18%
9 長和系李嘉誠及李澤鉅 2,350億元 18%
10 吉利李書福家族 2,250億元 55%

資料來源：胡潤百富榜2025

