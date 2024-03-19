胡潤研究院：內地「富裕家庭」數量下跌　總財富按年減少3.6%

胡潤研究院發布《2023胡潤財富報告》，指內地擁有至少600萬元（人民幣，下同）資產的「富裕家庭」數目按年減少，是15年來內地第二次出現高淨值家庭數量下降；至於總財富亦按年減少3.6%至158萬億，主要是受疫情衝擊及全球經濟發展不確定性上升所致。

報告指，截至2023年1月1日，內地擁有600萬元資產的「富裕家庭」數量為415萬戶，按年減少0.3%或1.2萬戶；千萬元資產的「高凈值家庭」為169萬戶，減少1%或1.6萬戶；資產在億元以上的「超高凈值家庭」為11.2萬戶，減少3.4%或3950戶；擁有3,000萬美元資產的「國際超高凈值家庭」數量降幅最大，減少4.1%或3,180戶，有7.4萬戶，其中擁有3,000萬美元可投資資產的「國際超高淨值家庭」數量為4.7萬戶。

廣東成資產最多「高凈值家庭」地區

從城市來看，中國富裕家庭分布依然保持「3+2+2」的城市群格局，前三大為北京、上海和香港，然後是深圳和廣州，之後是杭州和寧波。最集中的前30個城市，佔全國富裕家庭總數的67%，按年下跌1個百分點。廣東地區成為最多千萬元資產「高凈值家庭」的地區，按年減少8,000戶至30萬戶，減少2.2%，其中擁有千萬元可投資資產的「高凈值家庭」數量有16.9萬戶。

報告指，中國高淨值人群未來一年的投資首選是黃金，海外資產佔可投資資產的六分之一，香港和新加坡是海外投資熱點地區。