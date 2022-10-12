能源危機或令歐洲車廠產量急降4成 平治美國第三季交付量增逾2成

汽車業研究公司S&P Global Mobility估計，在最壞情況下，歐洲能源危機惡化將導致區內汽車業產量，直至明年底下跌4成，損失逾100萬輛產量。根據預期，今年第四季直至明年底，歐洲業界將生產400萬至450萬輛汽車。

不過，供應鏈瓶頸問題將隨着能源危機惡化，零部件製造商可能因為能源價格高企而停產或者減產，影響產量。在最壞情況下，產量將降至275萬至300萬輛。S&P Global Mobility估計，與新冠疫情爆發前水平比較，歐洲車廠每輛汽車的生產成本，已經上升687至773歐元。

平治美國（Mercedez-Benz USA）公布2022年第三季業績，乘用車銷量為72,389 輛，貨車銷量為15,293 輛，總銷量達87,682 輛，按年增加23.2%。累計首三季，乘用車及貨車銷售量分別為213,745 輛和 48,711 輛，總銷量按年增加3.5%至262,456 輛。

儘管半導體供應緊張，及供應鏈受到干擾，平治車廠第三季交付量仍按年增加21%至517,800 輛，是2022年以來交付量最多的季度；其中電車交付約30,000 輛，按年上升1.15倍，9月單月交付13,100 輛，刷新月度紀錄，累計頭三季交付量亦上升1.26倍至75,400輛。

公司總裁兼首席執行官 Dimitris Psillakis 表示，公司的電動攻勢加速，新電動車型在高需求細分市場中佔有一席之地。隨着的新電動轎車即將推出，集團預計 2022 年第四季銷售強勁。於第三季度純電動車銷量總計2,717 輛。