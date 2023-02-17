致同：內地恢復通關為亞洲私募股權行業開拓潛在機會

致同(香港)會計師事務所最新發表的《亞洲私募股權投資觀點2023》指出，投資者對亞洲私募股權行業2023年的前景仍然審慎樂觀。

致同(香港)會計師事務所最新發表的《亞洲私募股權投資觀點2023》指出，投資者對亞洲私募股權行業2023年的前景仍然審慎樂觀。投資者雖然憂慮利率上升、通脹可能繼續加劇、經濟前景仍然不明朗，以及歐美等世界主要市場可能會發生經濟衰退等諸多挑戰，但中國放寬新冠肺炎疫情的防控政策，並恢復通關，可望催化其市場反彈，開拓更多潛在機會。此外，乾火藥(dry powder，是指已募得但尚未投資的資金)水平仍然高企，所以企業收購價格倍數很可能仍將普遍偏高。

致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示，潛在的歐美經濟衰退將拖低資產的估值，令其更具投資吸引力，因此或成為驅動全球私募股權投資市場發展的重要因素。此外，內地放寬疫情防控政策，撤銷出入境限制，增強該行對內地資本市場的信心。

去年日本和印度成為私募股權投資者最熱衷的亞洲市場，內地名列第三。由於內地實施嚴厲的清零抗疫政策，整頓科技行業的監管政策引發不明朗因素，並且與個別國家的經貿糾紛和地緣政治緊張局勢加劇，是導致投資者對內地的興趣下降的主要原因。隨着內地放寬疫情防控政策，撤銷出入境限制，可引發國内消費增加和中國於亞洲區域貿易的佔比上升，因而造就非常吸引的投資機會。人民幣私募股權投資公司的資產管理規模已於去年第四季度呈强勁增長趨勢。