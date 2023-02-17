致同：內地恢復通關為亞洲私募股權行業開拓潛在機會

致同(香港)會計師事務所最新發表的《亞洲私募股權投資觀點2023》指出，投資者對亞洲私募股權行業2023年的前景仍然審慎樂觀。投資者雖然憂慮利率上升、通脹可能繼續加劇、經濟前景仍然不明朗，以及歐美等世界主要市場可能會發生經濟衰退等諸多挑戰，但中國放寬新冠肺炎疫情的防控政策，並恢復通關，可望催化其市場反彈，開拓更多潛在機會。此外，乾火藥(dry powder，是指已募得但尚未投資的資金)水平仍然高企，所以企業收購價格倍數很可能仍將普遍偏高。
致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示，潛在的歐美經濟衰退將拖低資產的估值，令其更具投資吸引力，因此或成為驅動全球私募股權投資市場發展的重要因素。此外，內地放寬疫情防控政策，撤銷出入境限制，增強該行對內地資本市場的信心。
去年日本和印度成為私募股權投資者最熱衷的亞洲市場，內地名列第三。由於內地實施嚴厲的清零抗疫政策，整頓科技行業的監管政策引發不明朗因素，並且與個別國家的經貿糾紛和地緣政治緊張局勢加劇，是導致投資者對內地的興趣下降的主要原因。隨着內地放寬疫情防控政策，撤銷出入境限制，可引發國内消費增加和中國於亞洲區域貿易的佔比上升，因而造就非常吸引的投資機會。人民幣私募股權投資公司的資產管理規模已於去年第四季度呈强勁增長趨勢。
私募股權投資公司交易時更多考慮ESG因素
致同香港諮詢總監葉芸指，因應投資者對ESG的期望日高，私募股權行業越來越重視相關方面的合規情況和要求，在進行交易時更多考慮ESG因素。投資者在做ESG投資決定時，首先考慮投資政策和戰略的轉變，而風險管理也是其相關考慮的因素。
雖然亞太市場ESG的發展和監管一向被認爲落後於歐美市場，但其在制定新的ESG披露規定和對基金的相關新規定方面已經加快了步伐。然而，亞太區的ESG監管情況是諸國各自爲政，導致欠缺標準化的問題持續。為搶佔ESG最新發展趨勢的先機，企業和私募股權基金應繼續在上述領域投放資源。
欠缺統一的標準和一致的監管，可能是導致企業不太願意符合ESG規定的主要原因，但是在進行交易時考慮ESG因素，證明能夠增添價值，更何況近來演進的ESG新規定，將會明顯改善企業的信息披露和透明度，從而提升企業的潛在投資價值和投資者的信心。