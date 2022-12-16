致同：70%大型恒生綜合指數成分股設緩解氣候變化目標

致同(香港)會計師事務所連續第11年發布《香港企業管治調查報告》。2022年的調查報告顯示，70%大型恒生綜合指數成分股公司在其ESG報告内就緩解氣候變化設定目標。同樣地，該等公司有70%提及氣候相關財務資訊披露工作小組，較2020年的36%升近一倍。此外，98%大型恒生綜合指數成分股公司表示有意根據氣候相關財務披露工作小組(TCFD)的建議，調整其匯報方式。
然而，77%大型恒生綜合指數成份股公司未有遵守TCFD的所有建議和未有就相關建議披露資訊。這是因為大多數公司未有考慮可能會發生的各個不同氣候相關情景。港交所(388)的《環境、社會及管治報告指引》已經涵蓋TCFD就氣候相關財務資訊披露所提出的重要建議，而自2025年開始，氣候相關資訊披露必須符合TCFD的規定。在識別和評估氣候相關風險方面，73%大型恒生綜合指數成分股公司於2021年識別相關風險，並做了評估，也較2020年的48%有可觀的增長。
促企業積極進行ESG轉型
致同(香港)會計師事務所副管理合夥人夏其才表示，ESG不再是新興趨勢，而是已經成為「新常態」，我們敦促企業積極進行ESG轉型，從而把握各種商機和增強競爭優勢。隨著ESG的問責及透明度日漸受到重視，公司必須提供準確、完整及可靠的ESG資料。我們建議企業聘請第三方獨立鑒證其ESG報告，從而提升所披露資料的可信度。
致同(香港)研究了119間恒生綜合指數成分股公司的2021年度報告，及118間恒生綜合指數成分股公司的2021年ESG報告，以評估大型恒生綜合指數成分股公司在多個議題上的資訊披露水平，包括持份者參與、重要性評估、社會關鍵績效指標及其他相關披露、氣候變化及碳中和、綠色債券及綠色金融、資訊科技相關投資，以及ESG報告的外部鑒證等。