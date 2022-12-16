致同：70%大型恒生綜合指數成分股設緩解氣候變化目標

致同(香港)會計師事務所連續第11年發布《香港企業管治調查報告》。2022年的調查報告顯示，70%大型恒生綜合指數成分股公司在其ESG報告内就緩解氣候變化設定目標。同樣地，該等公司有70%提及氣候相關財務資訊披露工作小組，較2020年的36%升近一倍。此外，98%大型恒生綜合指數成分股公司表示有意根據氣候相關財務披露工作小組(TCFD)的建議，調整其匯報方式。

然而，77%大型恒生綜合指數成份股公司未有遵守TCFD的所有建議和未有就相關建議披露資訊。這是因為大多數公司未有考慮可能會發生的各個不同氣候相關情景。港交所(388)的《環境、社會及管治報告指引》已經涵蓋TCFD就氣候相關財務資訊披露所提出的重要建議，而自2025年開始，氣候相關資訊披露必須符合TCFD的規定。在識別和評估氣候相關風險方面，73%大型恒生綜合指數成分股公司於2021年識別相關風險，並做了評估，也較2020年的48%有可觀的增長。