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財經
2023-10-20 13:40:00

與內地合作是「無敵」、無懼星洲競爭　李家超：新加坡難以取代香港

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與內地合作是「無敵」、無懼星洲競爭，李家超指，新加坡難以取代香港。(資料圖片)

與內地合作是「無敵」、無懼星洲競爭，李家超指，新加坡難以取代香港。(資料圖片)

行政長官李家超接受內地《環球時報》專訪，他指若香港和內地都拿出最好的來合作就是「無敵」，又談及本港與新加坡之間的競爭，他表示，香港仍有許多其他城市難以替代的優勢，稱「新加坡難以取代香港」。

希望共建「一帶一路」發揮獨特優勢

李家超表示，作為國際金融中心、全球最大的離岸人民幣業務中心，以及國內唯一實行普通法的司法管轄區，香港希望並能夠在共建「一帶一路」中發揮獨特優勢，成為「一帶一路」的參與者、促成者和受益者。同時，香港也在致力於推動和內地各地的合作，如果香港和內地都拿出最好的來合作，那就「無敵」。

與內地合作是「無敵」、無懼星洲競爭，李家超指，新加坡難以取代香港。(資料圖片)

李家超：新加坡難以取代香港

提到有關與新加坡的競爭時，香港是否會被新加坡取代，李家超則認為，香港不僅是與新加坡，其實與世界其他許多地方，都是「既競爭也合作」的關係。他指，「競爭是好事，有競爭才有進步，良性的競爭是有利的」。

李家超又說，一個城市最重要的是和自己競爭，「對手競爭固然重要，但很可能有一天如果自己已經超過對手，那不就沒有目標了嗎？ 所以，每一天都要和自己競爭，今天要比昨天做得更好，明天比今天做得更好，這才是一個長期且有效的目標」。

李家超續指，香港仍在各方面具吸引力，如在投資環境、人民幣離岸交易量等方面都排第一，儘管疫情拖慢香港在某些領域的發展節奏，但只是因其他地區因為較早放寬疫情管控而取得時間優勢，他認為只是階段性，香港正在追趕中。

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