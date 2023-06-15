與Vodafone合併英國電訊業務 長和：釋放價值降低淨負債

長和指旗下CKHGT整合Vodafone英國及3英國達成具約束力的協議，預計明年底前完成。

長江和記實業(001)落實與Vodafone(VOD)合併英國流動電訊業務，長和指旗下CKHGT整合Vodafone英國及3英國達成具約束力的協議，將分別持有合併公司49%及51%股權，交易仍有待監管機構及股東批准，預計明年底前完成。

未來10年投資110億英鎊

Vodafone行政總裁Margherita Della Valle稱，兩公司合併「對客戶、英國和競爭等層面都是喜訊」。未來數以百萬計客戶可透過若干無合約、免每年加價及社福優惠等靈活措施，以現有費用享受更好、更高覆蓋和更可靠的網絡體驗，合併公司將在英國未來10年投資110億英鎊，建立歐洲最先進之一的獨立5G網絡，助英國政府達到目標。

霍建寧：現各自欠缺成本效益規模

長和聯席董事總經理霍建寧指，現時3英國和Vodafone英國各自都欠缺成本效益規模，長期影響著3英國投資和競爭能力，未來將使公司具備所需規模共同為英國提供5G網絡，合併亦可為集團和股東釋放龐大價值，變現巨大協同效應、降低淨負債以及進一步強化集團的財務狀況。

合併公司將設一個6人董事局，由Vodafone與長和各自委任3名董事，交易預期將產生大量效益，交易完成後第5年，每年成本和資本開支協同效益將達逾7億英鎊，代表淨現值超過70億英鎊。