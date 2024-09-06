舒適堡全線結業　創辦人連環賣樓套現逾2千萬及欠供300萬MPF

本港大型美容健身中心舒適堡（Physical）日前被指欠供300萬MPF強積金，其創辦人陸毅強夫婦近日疑「賣樓救急」，連環套現多個單位。

本地傳媒指，今年5月，兩人以895萬元售出曼克頓山3座中層D室2房，6月再以900萬元賣出另一伙3座高層D室2房，最新以890萬元沽出曼克頓山3座中層D室2房，短短逾3個月共套現2,685萬元；夫婦二人目前尚持有同廈至少2伙，當中3座極高層D室正以1,100萬元求售。

舒適堡欠供300萬MPF

此外，日前有網民在社交平台發帖，指有「舒」字頭為名的健身中心美容部欠供強積金。積金局前日確認，舒適堡（Physical）未為約740名員工繳交6月及7月的強積金供款及附加費，涉約300萬元，並透露有兩人向積金局投訴。積金局表示，已要求舒適堡盡快補交欠款，否則會入稟法院循民事申索。