舜宇光學半年純利飆1.5倍 手機鏡頭出貨量增24%

車載鏡頭期內出貨量上升13.1%，至5,323.4萬件。手機鏡頭受益於全球智能手機出貨量的回暖，出貨量較升23.7%，至6.344億件。手機攝像模組的出貨量多13.5%，至2.89億件。

研發開支增 22%

至於集團研發開支約14.684億元，增加21.9%，期內佔收入約7.8%，去年同期佔比約8.4%。有關絕對金額的增加主要是由於集團持續在汽車及XR相關業務上增加研發投入。

展望未來，舜宇指將保持戰略定力，堅守光電主業，並繼續推進以下層面的工作。第一，在智能手機相關業務中將繼續挖掘市場新潛力，並竭力改善經營質量。第二，在汽車、XR及機器人視覺相關業務上持續營造競爭力，著重提升市場地位。第三，在資本性投資方面加強管理，提高投入產出效率，側重優化經營效益。