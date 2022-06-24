舜宇光學見投資者後最多升1成 恒指全日收報21719點

恒生指數全日收市報21,719點，上升445點。恒指今早高開176點後持續向上，全日最高見21,762點，並以接近全日高位收市。全日總成交1,484億元。恒生科技指數收報188點，報4,844點；恒生國企指數收報7,629點，升165點。

藥明生物（2269）全日升1成，收報77.15元，為全日最大升幅藍籌。舜宇光學（2382）管理層在投資者日上顯示對長期趨勢和新機遇持積極態度，股價飆升，最多升近一成，120元前遇阻力，收市報118.0元，上升8.4%，為今日第二大升幅藍籌，全日成交11.5億元。

藥明生物升1成 全日最大升幅藍籌

據悉，管理層在會上表示，儘管長期前景樂觀，然而2022年智能手機的銷量風險會受到宏觀不確定性的影響。不過長遠而言，集團仍看好即將到來的升級趨勢，包括大傳感器、連續變焦、混合鏡頭、可變光圈、超薄設計等。集團有信心憑藉其領先優勢保持市場地位，並強調贏得蘋果手機訂單的進展順利。

對於不斷增長的擴張實景及虛擬實景（AR/VR）的設備細分市場，管理層對長期前景持樂觀態度，並將其視為一個相當大的相機市場（2025 年將達到 3.5 億台相機），並認為其全面的產品系列令公司處於有利位置。

獲大股東鄭氏家族提全購的佐丹奴全日最高見1.95元，收報1.86元，升17.0%，接近大股東提出的現金要約作價1.88元，全日成交8,720萬元。