舜宇光學降智能手機出貨量預測 　每部手機平均鏡頭數量持續下降

舜宇光學投資者日的演示上，調低對智能手機出貨量的預測，又指每部手機平均鏡頭數量持續下降。（資料圖片）

舜宇光學（2382）中午公佈今日稍後會舉行投資者日，重點關注光學市場發展及技術趨勢。據集團在公告內附的演示文件的資料，受全球疫情、區域性戰爭、全球通脹及消費疲軟等因素影響下，今年全年智能手機出貨量將較2021年下降7.9%至12.2億部，較2022年初最初預測下降 10.9%。其中中國智能手機出貨量預計會按年下降16.9%至2.6億部，比2022年初的預測下降17.1%，又調低對歐洲、北美及南美、印度及印尼、亞太及非洲等地區的預測。

公司指出，需求疲弱的同時，市場競爭激烈及其他因素導致成本壓力增大；手機鏡頭的配置和規格似乎有所下降；每部手機的平均鏡頭數量持續下降。

集團股價午後上升，最多近逾2%，最新報108.7元，上升1.1%。

預計今年智能手機全球出貨量 下降 7.9%

汽車市場方面，舜宇未有對提及2022年數據，只表示2021年全球新車銷量較2020年僅增長約4.0%，全球車載鏡頭市場較2020年增長10.2%。晶片短缺阻礙了全球汽車市場復甦的主要因素，但新能源汽車的迅速崛起和持續自動駕駛技術的發展帶動ADAS和自動駕駛系統的發展，並提高了對每輛汽車鏡頭的數量和規格的要求。

舜宇表示，會積極應對市場變化，繼續搶佔高端產品的先機，預計舜宇的增長將遠超市場平均增速，並將在車載鏡頭領域保持第一並進一步上升。同時，集團會繼續加強傳感鏡頭產品，以不斷提升市場佔有率。

演示內容亦會提及元宇宙發展，預期難XR鏡頭付運在未來3年複合年增長率會達到48%，但沒有提供對集團業務的預測。