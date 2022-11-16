舜宇告瑞聲侵權 瑞聲插一成

瑞聲科技（2018）公布，其若干附屬公司，即瑞泰光學（常州）有限公司、深圳市瑞成光學有限公司、誠瑞光學（常州）股份有限公司及常州市瑞泰光電有限公司，涉及由浙江舜宇光學有限公司（浙江舜宇）向浙江省寧波市中級人民法院提起的聲稱發明專利及實用新型專利侵權的法律程序事項。舜宇光學（2382）亦宣布，公司全資附屬公司浙江舜宇最近就以下公司侵犯該集團的若干知識產權展開了17項訴訟程序。

受到消息影響，瑞聲科技最多急挫11.1%，低見16.76元，最水新報16.94元，跌10.2%，成交金額3.06億元。舜宇光學亦跌3.8%，最新報94.15元，成交金額4.85億元。

瑞聲科技表示，目前正在就上述事項尋求法律意見。集團擁有超過2,700項的光學鏡頭（包括但不限於，塑料、玻璃及混合等）註冊專利，根據中國法律顧問提供的意見，有充分的抗辯理由。集團將對上述法律程序項下的申索全力抗辯，以保障公司股東及其潛在投資者的權益集團目前正在就上述事項尋求法律意見。

瑞聲科技：全力抗辯

舜宇光學則指出，浙江舜宇在中國擁有多項塑料手機鏡頭和玻塑混合手機鏡頭的發明專利和實用新型專利，在相關訴訟請求書中，浙江舜宇光學聲稱被告公司侵犯了其發明專利及╱或實用新型專利，並向相關被告公司尋求訴訟請求，包括立即停止侵害專利；停止製造、許諾銷售、銷售和使用任何侵害專利的產品；以及銷毀任何侵害專利的產品。同時判令賠償經濟損失；賠償浙江舜宇光學為制止侵權行為所支付的合理開支；及承擔訴訟費用。

舜宇光學稱，上述專利訴訟案件程序已由中國浙江省寧波市中級人民法院分別於今年8月22日及9月8日正式受理。