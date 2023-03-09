航空業務半年轉賺 國泰擬今年償還優先股息

林紹波(左)希望國泰今年轉賺，但目前仍言之尚早；右為賀以禮。(李睿哲攝)

國泰航空(293)公布去年底止全年普通股東應佔虧損擴大至71.62億元，對上年度則蝕61.23億元，主要受累來自中國國航(753)的聯屬公司業績錄重大虧損62.93億元；全年收益按年增12%，至510.36億元，每股虧損111.3仙。

去年蝕近72億 快運虧損收窄

集團航空業務去年下半年應佔溢利22.61億元，全年則蝕2.55億元；貨運收益269.9億元，少16.6%，主要由於在上半年政府增加對機組人員的檢疫要求而令可載貨量減少。至於香港快運去年錄得除稅後虧損收窄至13.59億元，上年度虧損為19.78億元。

集團主席賀以禮表示，在平衡債務及投資需求下，計劃在今年起償還優先股累積的股息，會在未來數月檢視實質償還日期；並指機組人員的招聘進度在預期之內，有信心可支持今年底回復疫情前70%運力、明年底回復疫前100%運力的目標。

林紹波：人手流失率回復正常

集團總裁林紹波指，在完全償還政府債先股債務前，國泰不能向股東派發股息。至於人手招聘，他澄清指早前目標為2022至2024年度招聘8,000人，去年已聘請逾2,000人，今年目標逾3,000人，其餘會在明年招聘，並指目前所有組別流失率已回復正常水平，有信心可按計劃重組國泰。他又表示，今年至今業務表現鼓舞，對前景樂觀，「希望今年可以賺錢，但目前仍言之尚早」。他又透露，集團國航的持股減少後，將在今年稍後對業績有正面進帳，惟現階段未有實質數字。

至於燃油對沖政策，林紹波指近年已將對沖年期縮至兩年，並一般不會對沖水平不超過50%，並見到正面作用，顯示策略行之有效，會繼續維持。集團全年燃油對沖收益36.4億元，增加55.6%，扣除燃油對沖收益後，國泰全年燃油成本淨額增49%，至104.9億元。