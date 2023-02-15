航空業｜國泰1月載客量破百萬　疫情以來首次　料往返內地航班需求續增長

國泰航空（293）公布，其1月載客103.18萬人次，是自疫情爆發以來首次破百萬，按年增長40.78倍，收入乘客千米數按年上升38.07倍。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，國泰航空在2023年有好開始，本月底往返內地14個城市的航班將增加至每周超過100對。1月份平均每日接載逾3.3萬人次，較12月的2.6萬人次有所增加，而客運運力則較上月增加了18%。

料往返內地航班需求續增長

劉凱詩稱，國泰在1月份繼續增加航點，自香港與內地在1月8日恢復免檢疫通關後，由香港或經香港轉機往内地的航班需求遞增。為此，相應增加航班往返香港與內地，至1月底運作每天多達3對往返上海及每周多達11對往返北京的航班，同時預期往返內地，包括點對點直航及經香港轉機的接駁航班需求會繼續增長。

對於日前國泰宣布取消部分來往日本航班，劉凱詩續指，即使前往日本的航班需求殷切，國泰仍然受限於日本當局對由香港出發的航班數目限制。國泰正努力盡可能增加未來數月的客運航班運力，為復活節假期旺季作出預備。

貨運業務按年增加28.1%

貨運業務方面表現理想，1月運載9.51萬公噸貨物，按年增加28.1%。國泰指，貨運需求在農曆新年假期後需時回復，預計區域航線的貨運會如常較長途航線更快回復。