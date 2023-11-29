芒格Charlie Munger逝世　回顧過往12句投資經典金言

身兼基金巴郡副主席、「股神」巴菲特拍檔的著名投資者芒格（Charlie Munger）逝世，享年99歲。芒格最為人熟知的是他與巴菲特一樣奉行「價值投資」，除此之外他亦留下不少經典的投資、商業金言。
2020年Daily Journal年度股東大會
- 跟隨羊群，只會使你更接近平均收益。
- 想問題時，既要考慮在自己之上的人看到的是甚麼，也要考慮在自己之下的人看到的是甚麼。
- 99%的人始終是處於底層的99%，這就是現實。
- 成為一個理性、客觀的人，應該是人生最重要的追求。
2019年Daily Journal年會文字記錄
- 玩好投資這個遊戲，關鍵在於幾次少數的機會，你確實能看出來，這個機會較其他一般機會都好，而且你很清楚，自己比別人知道的更多。
- 一個投資者，追求超一流的業績，卻大量分散投資，簡直是白費氣力，這是行不通、不可能的任務，當每次重複不可能的任務，有意思嗎？我覺得很痛苦，誰願意承受這樣的折磨，這是一條走不通的路。
- 我們能成功，不是因為我們善於解決難題，而是因為我們善於遠離難題，我們只是找簡單的事情做。
- 對於專業人士製造出來的投資產品，我普遍持懷疑態度；別人不遺餘力地推銷的產品，我一般都遠離。
Poor Charlie's Almanack
- 量入為出，儲錢投資，學你需要學的東西。
- 對於一個人而言，若你做過幾筆好投資，然後坐視不理，那就有巨大的優勢，因為你付給經紀的錢更少，你聽的廢話減少，如果可行，政府的稅務系統會每年給你額外1、2、甚至3個百分點的複利。
- 我發現去找4至5項，我有較大把握能跑贏大市的投資要容易得多，我認為找5個，較找100個更容易；我更願意持有2至3隻我認為自己了解，以及能夠有得益的股票。
- 這個世界充滿著愚蠢的賭徒，因為他們的表現，不會如耐心的投資者一樣好。